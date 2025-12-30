Manchester City : Guardiola dévoile enfin ses secrets

Les Gunners ont brièvement cédé la première place au classement après la victoire tardive de City contre Nottingham Forest samedi dernier, avant de la reprendre suite à leur victoire contre Brighton plus tard dans la journée.

Manchester City de retour parmi les prétendants au titre.

Après avoir remporté le titre de Premier League quatre saisons de suite, City a connu une saison cauchemardesque l'an dernier, avec une chute de forme spectaculaire à partir de novembre 2024 et jusqu'à la fin du championnat. Début 2025, il était clair que l'équipe de Pep Guardiola n'était plus en lice pour le titre, Arsenal et Liverpool se disputant le trophée suprême, avant que les Reds ne remportent le titre pour la 20e fois de leur histoire, égalant ainsi le record.

Les Citizens avaient l'opportunité, en fin de saison, de se racheter en remportant au moins la FA Cup, mais ils s'inclinèrent en finale face à Crystal Palace à Wembley et terminèrent cette saison cauchemardesque sans le moindre trophée.

Au début de la saison actuelle, City s'inclina face à Tottenham et Brighton, mais au fil des matchs, l'équipe progressa et termina l'année 2025 avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils conclurent le mois de décembre en beauté avec une victoire 2-1 contre Nottingham Forest le week-end dernier.

« De l'énergie, de l'énergie, de l'énergie » : la clé du renouveau de Man City

À propos de la forme étincelante de City cette saison et de son incroyable retour au sommet, Guardiola a déclaré : « De l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. L'énergie qui nous avait fait défaut la saison dernière, tout le monde s'est entraîné plus intensément et a retrouvé son niveau de jeu [lors de notre séjour aux États-Unis]. L'énergie. C'est la priorité absolue. On pourra ensuite parler de la défense, des ailiers, mais avant tout, il faut de l'énergie. Quand nous sommes allés à Al-Hilal, ce n'était pas parce que nous n'avions pas gagné la Coupe du Monde des Clubs, c'était parce que nous étions si performants là-bas. Ce n'étaient pas des vacances. J'étais contrarié parce que nous étions bons là-bas.

« L'entraînement était bon, les joueurs étaient à Boca Raton, face à la plage, tout le monde était heureux. Nous avons partagé de nombreux dîners, de nombreuses discussions sur la saison à venir. Et nous voulions prolonger notre séjour là-bas. » Mais après cela, j'ai parlé avec Pep (Lijnders), James (French), Manel (Estiarte), Hugo (Viana), Txiki (Begiristain), et quelque chose a changé. Cela ne signifie pas que nous allons gagner, mais cela nous permet de reconnaître qu'une équipe est capable d'enchaîner huit victoires et de rivaliser comme nous le faisons. Pouvons-nous progresser ? Absolument, mais cet état d'esprit est meilleur.

À propos des défaites de City contre Tottenham et Brighton en début de saison, l'Espagnol a déclaré : « À cette époque, nous ne connaissions pas encore parfaitement nos joueurs et la meilleure façon de les faire jouer. Les entraîneurs ne sont pas des magiciens, et tout ne s'éclaire pas comme par magie. Je ne m'attendais pas à ce que Nico O'Reilly réalise une telle performance. Parfois, il faut aussi se remettre en question et s'adapter, car nous avons de nouveaux joueurs et nos adversaires nous affrontent différemment. »

« C’est pourquoi il faut parfois du temps, et les victoires permettent d’avancer dans ce processus et de mettre ce temps à profit pour devenir une meilleure équipe. Les résultats ont été déterminants, tout comme la méthodologie, Pep Lijnders, James French, Kolo Touré et les nouveaux joueurs. Je veux les aider. »