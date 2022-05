Manchester City : Grealish fait le bilan de sa saison

Jack Grealish admet que sa première saison à Manchester City a été "difficile", le meneur de jeu acheté à prix d'or concédant qu'il "aurait pu faire mieux" à la suite d'un transfert record. L'international anglais est devenu le joueur le plus cher du football britannique en quittant son club d'origine, Aston Villa, pour relever un nouveau défi avec les champions en titre.

Grealish le sait, il doit faire mieux

Ce transfert ne s'est pas déroulé comme prévu, Grealish ayant du mal à se montrer à la hauteur de son prix élevé, et le joueur de 26 ans reconnaît qu'il a encore beaucoup à prouver. "Je pense que j'aurais pu faire mieux, évidemment. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai l'impression que j'aurais pu marquer plus, faire plus de passes décisives, et avoir plus d'impact sur certains matchs", a-t-il reconnu dans un entretien pour BeIN Sport.

"Mais ce que j'ai réalisé cette année, c'est que même lorsque des joueurs ont reçu de grosses indemnités de transfert, ou qu'ils ont bien réussi et sont partis dans un nouveau club, je les ai regardés et je me suis dit : Comment peux-tu lutter ? C'est juste du football. Maintenant que je l'ai fait moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus que 90 minutes sur un terrain de football une ou deux fois par semaine. Il faut s'adapter à un nouveau vestiaire, à un nouveau manager, à un nouveau personnel, à un tout nouveau terrain d'entraînement, à une toute nouvelle ville. Pour moi, tout ce que j'avais connu, c'était Aston Villa et ma famille", a ensuite ajouté l'Anglais, qui a aussi changé de dimension à City.

Un palmarès qui peut encore s'étoffer

"C'était différent, c'était difficile, mais je savais que ce ne serait pas pareil. Je savais que je devais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. C'est probablement plus que je ne le pensais", a-t-il conclu, lucide. Grealish, qui compte trois passes décisives à son actif en 36 apparitions, pourrait encore mettre la main sur un titre de champion cette saison, mais on attendra davantage de lui en 2022-23 après avoir pris un an pour trouver ses marques.