Manchester City - Erling Haaland : "Un match pour rentrer dans l'histoire"

Erling Haaland et ses coéquipiers sont prêts à en découdre à trois jours de la finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan.

Manchester City est prêt à marquer l'histoire. Ce samedi, Manchester City tentera de glaner la première Ligue des champions de son histoire en prenant le meilleur sur l'Inter Milan en finale. A trois jours de cette énorme confrontation, les joueurs de Manchester City se sont prêtés au fameux média day et Erling Haaland n'a pas échappé à la règle. Le Norvégien sent le poids de l'histoire qui se dresse face à lui.

"Je sens cette responsabilité"

"Bien sûr, je sens cette responsabilité, mais je suis persuadé que nous sommes une bonne équipe. Et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour l'emporter. Il nous reste un match pour entrer dans l'histoire, et je ferai tout ce que je peux pour que cela se produise", a analysé Erling Haaland.

"Il m'est arrivé d'être un peu nerveux avant les matches, puis de regarder autour de moi et de voir l'équipe qui débute, qui est plutôt bonne. Je suis alors beaucoup plus confiant et j'ai envie de bien faire. C'est une équipe formidable et je suis très heureux d'être ici", a ajouté l'attaquant de Manchester City.

"Je ne ressens aucune pression"

Kevin De Bruyne est de son côté conscient de la chance qui s'offre à Manchester City de frapper un grand coup : "Ce serait très spécial de la gagner. Je veux juste essayer de faire de mon mieux samedi. Je ne ressens aucune autre pression. Cette saison a été incroyable, quoi qu'il arrive. Mais cela pourrait être encore plus incroyable si nous gagnons samedi".

Kyle Walker est pour sa part plus méfiant : "Il ne s'agit pas uniquement de réaliser le triplé. Nous jouons contre une grande équipe de l'Inter qui est arrivée en finale non pas juste par chance, mais aussi en pratiquant un bon football, en défendant bien et en jouant les matches jusqu'au bout. Alors il est évident que nous voulons aller là-bas et gagner, bien sûr que nous le voulons. Mais je ne pense pas que ce sera aussi facile que les gens l'imaginent. C'est une finale et tout peut arriver en 90 minutes de football".

Manchester City est incontestablement le grand favori de cette finale de Ligue des champions. Déjà auteur d'un doublé avec la Premier League et la FA Cup, Manchester City a l'occasion d'imiter la grande équipe de Manchester United en 1999 auteur du même triplé et surtout de remporter pour la première fois de son histoire la C1, qui lui a échappé en 2021 face à Chelsea.