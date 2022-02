Manchester City : Dîner entre Guardiola et l'agent d'Araujo

Alors que la négociation du contrat de Ronald Araujo avec le FC Barcelone se poursuit, les rumeurs sur l'avenir du défenseur central uruguayen commencent à s'amplifier selon Sport.

Araujo vers Manchester City

Le contrat d'Araujo avec Barcelone expirera à l'été 2023 et son agent, Edmundo Kabchi, a été photographié en train de dîner avec l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

La ville de Manchester City a longtemps été liée à un transfert d'Araujo, mais cette photo a mis les autorités de Barcelone en alerte rouge.

L'article continue ci-dessous

Araujo est actuellement l'un des membres les moins bien payés de l'équipe première et estime qu'il devrait être au même niveau que Ferran Torres, Pedri et Ansu Fati, ce qui représenterait environ 6 millions d'euros par an.

Araujo est évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt et a déjà réussi à obtenir sept sélections avec l'équipe nationale uruguayenne. Il a rejoint le FC Barcelone en provenance de Boston River en 2018.

Depuis qu'il a percé dans l'équipe première de Barcelone la saison dernière, il a fait 63 apparitions pour le club.