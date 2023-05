Manchester City : De Bruyne absent face au Real ?

A l'approche d'une période cruciale de la saison, le Real Madrid doit faire face à des problèmes de blessures.

David Alaba et Ferland Mendy, déjà absents, ont été rejoints ces derniers jours par Luka Modric et Federico Valverde.

Il reste à voir s'ils seront tous disponibles pour les matches contre Osasuna et Manchester City dans les sept prochains jours, mais ces derniers semblent avoir leurs propres problèmes de blessure.

Dimanche, on a appris que Kevin De Bruyne s'était blessé et mardi (via Diario AS), Pep Guardiola a fait le point sur l'état de santé du milieu de terrain belge et du défenseur Nathan Ake.

"Nathan (Ake) s'est entraîné avec nous hier, il se sent bien. Kevin (de Bruyne) a commencé à bouger mais ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Nous nous entraînons dans quelques heures et nous verrons bien".

De Bruyne a été dans une forme sensationnelle pour Man City ces dernières semaines, et son absence lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid serait un atout majeur pour les champions en titre.