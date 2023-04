Ce mercredi se déroulait le sommet de la 33e journée de Premier League entre Manchester City et Arsenal, les deux premières équipes du classement.

Le choc des titans. Leader de la Premier League, Arsenal se rendait à l'Etihad Stadium pour tenter de creuser son avance face à son premier poursuivant, la terrifiante armada offensive de Manchester City.

Et il na fallu que 7 minutes aux Citizens pour déverrouiller la partie.

À la réception d'une longue ouverture, Haaland contrôlait en pivot dans le rond central et servait De Bruyne. Le milieu belge fonçait avant de placer une frappe lointaine du droit qui trouvait le petit filet des Gunners pour le 1-0.

Haaland s'offrait ensuite plusieurs occasions face à Ramsdale avant que De Bruyne ne trouve Stones au second poteau sur un coup franc frappé depuis la droite. La tête du défenseur terminait dans le petit filet opposé. Le drapeau se levait immédiatement. Hors-jeu.

Mais Après plusieurs secondes de flottement, cette réalisatio était finalement accordée. 2-0, le score au repos. En seconde période, les Cityzens imposent toujours leur domination sur le leader de Premier League.

D'ailleurs, 5 minutes avant l'heure de jeu, De Bruyne récupérait le ballon haut et servaitt Haaland, qui lui redonnait le ballon sur la gauche de la surface. L'international belge, déjà auteur d'un but et une passe décisive, glissait un tir du droit dans le petit filet opposé. 3-0.

Arsenal réduisait l'écart par Holding en fin de match, mais la messe était dite, d'autant que l'inévitable Haaland s'offrait un but en fin de match.

4-1, Manchester City réduit l'écart au classement face au leader de fort belle manière !