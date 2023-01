Manchester City – Chelsea : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Manchester City-Chelsea.

Chelsea retrouve déjà Manchester City !

Chelsea et Manchester City ne se quittent plus. Le 5 janvier, les Blues accueillaient les Citizens à Stamford Bridge à l'occasion de la 19e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Mahrez.

Pour les retrouvailles en FA Cup, Chelsea espère prendre sa revanche mais devra sortir un grand match pour s'imposer à l'Etihad Stadium.

Date, horaire et lieu de Manchester City-Chelsea

Date : dimanche 8 janvier 2023

Ville : Manchester (Angleterre)

Stade : Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)

Heure du coup d'envoi : 17h30 heure française

Compétition : 3e tour de la FA Cup 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Robert Jones (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester City-Chelsea ?

En France, la rencontre entre Manchester City et Chelsea sera diffusée sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match Manchester City-Chelsea

En France, il sera de possible de voir le match Manchester City-Chelsea en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Manchester City-Chelsea

Pour cette rencontre, Manchester City sera privé de Ruben Dias tandis qu'Aymeric Laporte est incertain. Julian Alvarez, qui a gagné la Coupe du monde avec l'Argentine pourrait entrer en cours de match.

Du côté de Chelsea, de nombreux joueurs seront absents : Reece James, Armando Broja, N'Golo Kanté et Edouard Mendy.

Raheem Sterling, Christian Pulisic, Wesley Fofana, Ben Chilwell et Ruben Loftus-Cheek sont quant à eux incertains.

L'équipe probable de Manchester City : Ortega - Lewis, Stones, Akanji, Cancelo - Gündogan, Phillips, De Bruyne - Mahrez, Alvarez, Grealish.

L'équipe probable de Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella - Jorginho, Zakaria, Chukwuemeka - Ziyech, Havertz, Aubameyang.

Les statistiques à connaître avant Manchester City-Chelsea

● Toutes compétitions confondues, Manchester City a remporté ses quatre derniers matches contre Chelsea.

● Toutes compétitions confondues, Manchester City a gardé sa cage inviolée lors de ses quatre derniers matches contre Chelsea.

● Lors des quatre derniers matches entre Manchester City et Chelsea, toutes compétitions confondues, les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps.