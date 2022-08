Manchester City cède le "Neymar gaucher"

Kayky, le jeune prodige brésilien de 19 ans de Manchester City, sera prêté au Portugal pour la saison 2022/23 à Pacos de Ferreira.

Kayky, surnommé le "Neymar gaucher", est arrivé en août 2021 pour un montant estimé à 21 millions de livres (25 millions d'euros) et a fait deux apparitions dans l'équipe première la saison dernière, toutes deux sur le banc.

Avec un grand nombre d'attaquants de classe mondiale dans l'équipe de départ, Manchester City a jugé intelligent de donner à Kayky plus de temps de jeu ailleurs pour l'aider à se développer.

Pourquoi ce battage médiatique autour du "Neymar gaucher" ?

Kayky a brillé lors de la saison 2020 avec les moins de 17 ans de Fluminense, où il a marqué 12 buts, remporté le Soulier d'or et le Championnat du Brésil des moins de 17 ans.

Bien qu'il n'ait pas fait d'apparition avec l'équipe senior à ce moment-là, un grand nombre de clubs européens étaient intéressés, notamment Liverpool et le Shakhtar Donetsk.

Il a été promu dans l'équipe principale pour la 2021, faisant ses débuts le 4 mars, et a marqué son premier but professionnel un peu plus d'un mois plus tard, le 6 avril. Il est devenu le plus jeune buteur de la Copa Libertadores pour Fluminense à 17 ans le 6 mai 2021. Manchester City a réussi à obtenir sa signature et a accéléré son arrivée l'été dernier.

Nous pouvons confirmer que Kayky a rejoint le club portugais de Pacos de Ferreira pour un prêt d'une saison.