Manchester City : Ce joueur qui a impressionné Gvardiol à son arrivée

Ce samedi Manchester City a officialisé le recrutement de Josko Gvardiol. Le jeune défenseur est déjà sous le charme d’un de ses nouveaux coéquipiers

Il y avait le défenseur anglais Harry Maguire, il y a désormais Josko Gvardiol. Recruté par Manchester City en provenance du RB Leipzig pour une somme conséquente de 90 millions d’euros, Gvardiol devient désormais le défenseur le plus chère de l’histoire du football détrônant ainsi, Maguire qui avait été recruté pour 85 millions d’euros par Manchester United en juin 2020.

Formé au Dinamo Zagreb, le jeune joueur de 21 ans est d’un talent remarquable. Solide dans les airs, il possède une vitesse gestuelle hors-pair et une qualité de relance qui a séduit Pep Guardiola. Adulé et adoubé par la presse anglaise, Gvardiol préfère clairement mettre la lumière sur un autre talent de l’effectif cityzens.

Gvardiol n’a pas tari d’éloges Haaland

L'article continue ci-dessous

Une fois officialisé comme nouvelle recrue de Manchester City, Gvardiol s’est prêté au traditionnel exercice de la conférence de presse devant les médias du club. Très impatient à l’idée de disputer sa première rencontre sous les couleurs des champions d’Europe, le défenseur central s’est montré dithyrambique à l’endroit de l’un de ses coéquipiers, qui n’est autre que Erling Haaland.

« Heureusement que je suis maintenant dans son équipe, je n’ai plus à m’inquiéter, s’est amusé le défenseur le plus cher de l’histoire. (…) La saison passée, et même celle d’avant en Bundesliga (quand Haaland évoluait à Dortmund, ndlr), c’était un joueur très difficile à gérer. Il est fort, rapide, et il a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. », a ainsi lancé le natif de Zabreg qui avoue qu’il a toujours rêvé de porter la tunique bleue ciel.

« J’ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre et de le faire maintenant avec Manchester City. après la saison qu’ils viennent de faire est un véritable honneur pour moi. Quiconque a vu Manchester City jouer la saison dernière sait qu’il est la meilleure équipe du monde », a –t-il ajouté.