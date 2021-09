Manchester City : Benjamin Mendy effacé de la boutique du club

Inculpé et placé en détention provisoire pour viol, Benjamin Mendy ne figure plus dans la boutique en ligne des Skyblues.

Il n'est désormais plus possible d'acheter des produits de Manchester City portant le nom de Benjamin Mendy, à commencer par son maillot. C'est The Telegraph qui s'est aperçu que toute référénce à l'international français avait été supprimée de la boutique en ligne des Citizens.

Si le joueur figure toujours dans la présentation de l'effectif de l'équipe dirigée par Pep Guardiola, il n'est plus présent dans la boutique. La recherche de son nom rammène d'ailleurs directement à l'accueil du site.

Man City remove all mentions of Benjamin Mendy on club shop website after rape charge / @TelegraphDucker reports https://t.co/C1VV2nsZUU — Telegraph Sport (@TelegraphSport) September 13, 2021

Benjamin Mendy est actuellement en détention provisoire, accusé de quatre viols ainsi que d'une agression sexuelle pour des faits qui se sont produits entre octobre 2020 et août 2021.

"Benjamin Mendy, âgé de 27 ans, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle. Les accusations concernent trois plaignantes âgées de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021", avait écrit le Cheshire Constabulary.

"Mendy a été placé en garde à vue et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août. Cheshire Constabulary et le Crown Prosecution Service souhaitent rappeler à tous que les procédures pénales contre Mendy sont en cours et qu'il aura droit à un procès équitable."

"Il est extrêmement important qu'il n'y ait aucun rapport, commentaire ou partage d'informations en ligne qui pourrait de quelque manière que ce soit porter préjudice aux procédures en cours."

L'article continue ci-dessous

Le joueur a été incarcéré dans un établissement du nord de Liverpool, à Altcourse, dans l'attente de son procès, qui doit se tenir en novembre prochain. Lors d'une audience préliminaire la semaine passée, le tribunal de Chester a confirmé son maintien en détention jusqu'au jugement.

De son côté, le club de Manchester City avait réagi dès l'annonce de son inculpation, en suspendant son joueur : "Manchester City peut confirmer que suite à son inculpation par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu en attendant une enquête", avait alors fait savoir le club champion d'Angleterre.

"L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé."