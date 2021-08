Accusé de viol, Benjamin Mendy est suspendu par Manchester City

L'international français a été placé en détention provisoire et comparaîtra devant les magistrats vendredi.

Le latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy a été suspendu par le club après avoir été inculpé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle.

L'international français a été inculpé par le Cheshire Constabulary et a été placé en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal vendredi.

Le communiqué de la police ajoute que les accusations portées contre le joueur de 27 ans concernent trois plaignantes distinctes.

Dans une déclaration, Cheshire Constabulary a dit : "Le Crown Prosecution Service (CPS) a autorisé le Cheshire Constabulary à inculper un homme dans le cadre d'allégations d'agression sexuelle."

"Benjamin Mendy, âgé de 27 ans, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle."

"Les accusations concernent trois plaignantes âgées de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021"

"Mendy a été placé en garde à vue et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août."

"Cheshire Constabulary et le Crown Prosecution Service souhaitent rappeler à tous que les procédures pénales contre Mendy sont en cours et qu'il aura droit à un procès équitable."

"Il est extrêmement important qu'il n'y ait aucun rapport, commentaire ou partage d'informations en ligne qui pourrait de quelque manière que ce soit porter préjudice aux procédures en cours."

Manchester City a pour sa part déclaré dans un communiqué : "Manchester City peut confirmer que suite à son inculpation par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu en attendant une enquête."

"L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé."

Mendy a rejoint City en provenance de Monaco en juillet 2017.

Le latéral gauche a eu du mal avec des blessures pendant son temps avec le club, faisant 75 apparitions au total jusqu'à présent en un peu plus de quatre saisons, mais a fait partie de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde 2018.

Cette saison, il a débuté le choc du Community Shield contre Leicester City et le match d'ouverture de la Premier League contre Tottenham.