Manchester City - Bayern Munich, une affiche fréquente et équilibrée

Le choc des quarts de finale de Ligue des Champions entre Manchester City et le Bayern Munich est devenu une affiche fréquent en Ligue des Champions.

La confrontation qui opposera Manchester City au Bayern Munich sera bien évidemment le grand choc des quarts de finale de Ligue des Champions, dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi. Le 12 avril à l'Etihad Stadium et le 18 avril à l'Allianz Arena, le vainqueur de l'édition 2020 et le finaliste 2021 se livreront donc une nouvelle bataille.

Bilan équilibré entre les deux équipes

Car depuis que City est passé sous pavillon emirati en 2008 et qu'ils figurent chaque année en Ligue des Champions (depuis 2011), les deux clubs se sont affrontés à six reprises entre 2011 et 2015. Et le bilan de ces rencontres est parfaitement équilibré. En 2011-2012, le Bayern avait remporté le premier duel (2-0), mais le City de Yaya Touré, Sergio Agüero ou encore Samir Nasri s'était imposé sur le même score au match retour. Malgré cela, ils avaient échoué d'un point à sortir de leur groupe tandis que le Bayern échouera en finale face à Chelsea.

Deux ans plus tard, encore en phase de groupe, les deux équipes ne se sont séparées qu'à la différence de but particulière. Après un revers (3-1) à Munich, les Cityzens l'avaient emporté 3-2 à domicile après avoir été menés 2-0, insuffisant pour chiper la première place du groupe au club allemand. Cette année, Man City sera éliminé en huitième par le Barça et le Bayern balayé par le Real Madrid en demi-finale.

La saison suivante, les deux équipes se retrouvent et se partagent une nouvelle fois les victoires. Battus 1-0 à l'aller, les Skyblues l'emportent 3-2 à domicile grâce à un triplé de Sergio Agüero. Comme la saison précédente, City sera vaincu par Barcelone en huitième, tout comme le Bayern en demi-finale.

Cette saison, les deux clubs s'affronteront pour la première fois en phase à élimination directe, et cet affrontement promet de belels choses.