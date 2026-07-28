Manchester City annonce que Rodri a été opéré du dos

Manchester City a confirmé, ce mardi, que Rodri a subi avec succès une petite opération chirurgicale au dos.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, City a précisé que le milieu de terrain souffrait de quelques gênes depuis un certain temps, mais qu'il a désormais subi une intervention chirurgicale pour traiter le problème et qu'il entamera une courte période de réhabilitation.

City a assuré que le club continuerait de communiquer les mises à jour concernant le programme de réhabilitation de Rodri sur le site officiel, sans préciser la durée d'absence de la star espagnole des terrains.

Pour rappel, Rodri a récemment été lié à un transfert vers le Real Madrid et le FC Barcelone lors du mercato estival en cours.

Le contrat de Rodri avec Manchester City prend fin l'été prochain, ce qui lui permet de signer librement avec n'importe quel club, à partir du mois de janvier prochain.



