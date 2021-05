Manchester City, Aguero ne rejouera plus d'ici la fin de saison ?

Le plus grand buteur de l'histoire du club sera absent de l'affrontement à Brighton et risque de rater les deux derniers matches de la saison.

Pep Guardiola espère que Sergio Aguero se remettra d'une blessure à temps pour faire ses adieux aux supporters de Manchester City lors de la dernière journée de la saison de Premier League face à Everton. L'attaquant argentin, qui a raté une grande partie de la saison en se remettant d'une blessure au genou avant d'être testé positif au coronavirus, n'était pas disponible pour la victoire sur Newcastle vendredi soir en Premier League.

Sergio Aguero, 32 ans, quittera le club à la fin de la saison en fin de contrat et est dans une course contre la montre pour être en forme pour le dernier match à domicile contre Everton, lorsque 10000 fans sont attendus au stade Etihad. "Il a des soucis. Il est un peu dérangé dans sa jambe, son adducteur", a déclaré Guardiola avant le voyage de mardi soir à Brighton. "Il a ressenti quelque chose avant le match de Newcastle".

"Aujourd'hui, il n'est toujours pas en forme. J'espère qu'il sera prêt à jouer contre Everton", a ajouté l'Espagnol. L'entraîneur de Manchester City a également admis qu'Aguero pourrait être incertain pour la finale de la Ligue des champions contre Chelsea s'il était incapable de retrouver sa forme physique. "Si Sergio est en forme, il va nous aider, c'est sûr", a-t-il ajouté. "S'il veut nous aider à marquer des buts, il va jouer, mais c’est la finale de la Ligue des champions".

"Parfois, je suis injuste envers mes joueurs"

L'article continue ci-dessous

"Je dois prendre la décision qui nous donne les meilleures chances de gagner ce match", a analysé l'entraîneur de Manchester City. Pep Guardiola admet qu'il est confronté à un dilemme de sélection pour le match contre Chelsea, le reste de son équipe étant désormais pleinement en forme après le retour de Kevin De Bruyne à l'entraînement complet. "C'est le moment le plus difficile", a déclaré l'Espagnol. "C'est pourquoi la relation entre les joueurs et le manager doit avoir un peu de distance, car vous ne pouvez pas avoir une relation trop étroite lorsque vous devez prendre des décisions qui [affectent leur] carrière".

"Parfois, je suis injuste envers eux, mais c'est ce que c'est. Je n’ai pas d’autre solution. C'est pourquoi ils ont la chance de trouver un manager qui tourne beaucoup", a conclu Pep Guardiola. Alors qu'il s'est basé sur une équipe en grande forme ces derniers mois, jouant sans attaquant orthodoxe, Pep Guardiola dit qu'il n'a pas décidé du onze de départ qui sera aligné lors de la finale de C1 à Porto.

"Pour le moment, je ne suis pas clair sur la façon dont nous allons jouer et avec quels joueurs nous allons jouer, c'est pourquoi je dois jeter un coup d'œil sur ces 10-11 jours et après cela, nous devons faire le décision", a conclu l'Espagnol. Déjà champion d'Angleterre, Manchester City est désormais en gestion et tente de préparer au mieux le rendez-vous le plus important de sa saison, peut-être même de son histoire, sa finale de Ligue des champions contre Chelsea.