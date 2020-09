Manchester City a trouvé un accord pour Ruben Dias, Otamendi fait le chemin inverse

Benfica a annoncé que son défenseur central était sur le point de rejoindre l'équipe de la Premier League dans le cadre d'un énorme transfert.

a annoncé avoir conclu un accord avec concernant la vente de Ruben Dias dans le cadre d'un transfert d'une valeur initiale de 68 millions d'euros plus 3,8 millions de d'euros de bonus potentiels. Le défenseur de Manchester, Nicolas Otamendi, fera le chemin inverse dans un accord à. part, les deux joueurs devant encore finaliser leurs mouvements en signant des contrats avec leurs nouvelles équipes.

L'international portugais Dias, 23 ans, est un titulaire indiscutable de l'équipe de Primeira depuis sa sortie du centre de formation avant la saison 2017-18. Ruben Dias a été lié à un certain nombre de clubs renommés à travers l'Europe, y compris , mais son rival, Manchester City a maintenant trouvé un accord avec Benfica. Le club lisboète a confirmé la nouvelle sur son site officiel dimanche soir, peu de temps avant d'annoncer qu'un accord à hauteur de 15 millions d'euros a été finalisé pour Otamendi.

Ruben Dias sera un ajout très apprécié à l'équipe de Pep Guardiola après que leurs faiblesses défensives aient été mises à nu lors d'une raclée 5-2 par à l'Etihad Stadium dimanche. En commençant avec la nouvelle recrue Nathan Ake et l'inexpérimenté Eric Garcia en défense centrale, Manchester City a été exposé à plusieurs reprises par une équipe des Foxes qui n'avait que 29% de possession pendant les 90 minutes.

Plus d'équipes

Une défense à la dérive

L'article continue ci-dessous

Le meilleur buteur de la saison dernière,, Jamie Vardy a réussi un triplé, avec deux penaltys, tandis que James Maddison et Youri Tielemans ont ponctué la déroute des Citizens en fin de match. Manchester City a passé l'intersaison à la recherche de renforts défensifs après avoir été bien loin de son objectif de conserver le titre de Premier League, tout en explosant en vol en face à en quart de finale.

L'équipe de Pep Guardiola a été obligée d'utiliser le milieu de terrain vétéran Fernandinho dans un rôle de défenseur central la saison dernière avec Aymeric Laporte passant une grande partie de la campagne blessé, et Otamendi et John Stones luttant pour retrouver un niveau et une forme décente. Manchester City était lié à un certain nombre de défenseurs pendant l'intersaison et était engagé dans des discussions pour signer Kalidou Koulibaly de , tandis que l'Atletico Madrid affirmait que le club avait fait une offre pour son défenseur central, Jose Gimenez.

Manchester City a eu une semaine de congé supplémentaire pour commencer sa campagne de Premier League après son parcours en Ligue des champions jusqu'aux quarts de finale. Ils ont commencé avec une impressionnante victoire 3-1 à l'extérieur aux Wolves le week-end dernier, avant d'avoir besoin d'un but vainqueur de Phil Foden pour disposer de 2-1 en milieu de semaine en Carabao Cup. La défaite face à Leicester est un revers important dans leur objectif de lutter pour le titre avec , qui a remporté ses deux matches de championnat contre Leeds et , et n'a perdu que trois fois en championnat la saison dernière.