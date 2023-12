Man Utd : Une légende de Liverpool détruit Erik Ten Hag

Une légende de Liverpool a fustigé les propos d’Erik Ten Hag après la défaite de Manchester United contre West Ham samedi.

Manchester United s’est incliné samedi contre West Ham lors de la 18e journée de Premier League (2-0). C’était le quatrième match de suite sans victoire des Red Devils, au bord de la crise. Mais après le match, l’entraineur mancunien, Erik Ten Hag s’est contenté du contenu du jeu au lieu du résultat. Une position qui ne passe pas auprès de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool.

Jamie Carragher recadre Erik Ten Hag

Légende de Liverpool, Jamie Carragher ne manque pas cependant de suivre les matchs de l’ennemi juré, Manchester United. Ayant suivi la rencontre des Red Devils contre West Ham, l’ancien international anglais a été déçu de jeu de Manchester United. Non seulement Jamie Carragher n’a pas aimé le contenu produit par les Red Devils, mais la légende des Reds est tombé des nues en écoutant les propos d’Erik Ten Hag après le match.

Getty

« C’est un groupe tellement incohérent. Et l’incohérence est un très mauvais trait de caractère dans tous les domaines de la vie. Ce que vous voulez, c’est être fiable et constant, être sept ou huit sur dix. La fiabilité et la cohérence sont vraiment importantes dans tous les domaines de la vie. Vous devez être cohérent dans votre travail et Manchester United est incohérent dans son travail. Et ils jouent toujours mal. Donc, les joueurs sur le terrain ne vont pas très bien, l’entraîneur va être sous une grande pression. Quand j’ai entendu le manager que nous avions le contrôle du match, cela m’a rappelé un peu les managers que j’avais quand ils étaient dans leur dernière saison et que les choses n’allaient pas bien », a déclaré Jamie Carragher.

Getty Images

Carragher ne reconnait plus Manchester United

Jamie Carragher a joué contre Manchester United à plusieurs reprises avec Liverpool. Mais lorsqu’il voit l’équipe actuelle des Red Devils, l’Anglais est nostalgique du Manchester United fort et craintif qu’il a eu à affronter. « Mais, c’est une équipe vraiment moyenne en ce moment et la pire chose que l’on puisse dire à propos de Man Utd, c’est qu’ils sont ennuyeux, et ce n’est pas avoir une fouille. Quand vous les regardiez, nous étions rivaux, mais c’était toujours excitant. Vous saviez qu’ils iraient à la gorge, vous saviez que ce serait toutes les armes à feu », a-t-il ajouté.