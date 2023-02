Man Utd est-il dans la course au titre de Premier League ? Neville évalue les chances des Red Devils

L'équipe de Manchester United occupe la troisième place du classement de la Premier League. Gary Neville évalue si elle est dans la course au titre.

Qui aurait pu croire après la défaite initiale de Manchester United à Brentford que les Red Devils auraient ne serait-ce qu'un espoir de se mêler à la course au titre ? Personne. Les Red Devils ont trébuché en 2022-23, Erik ten Hag ayant mis du temps à faire passer son message, mais la régularité a été finalement trouvée par une équipe qui n'a subi qu'une seule défaite lors de ses 15 dernières sorties, toutes compétitions confondues.

"Man Utd ne sera pas à la hauteur"

Ce retour en forme permet à Manchester United de se maintenir dans la course à une qualification pour la Ligue des champions et de revenir à huit points d'Arsenal, le leader du classement. Il n'est pas exclu qu'une tentative de conquête d'un premier titre national depuis 2013 soit lancée alors qu'il reste 17 matches de championnat à disputer, encore plus après les défaites des Cityzens et des Gunners ce week-end.

L'ancien défenseur de Manchester United, Neville, qui a remporté huit titres de Premier League à l'époque où il jouait, a déclaré dans son podcast Sky Sports que les Red Devils pouvaient se battre pour la première place : "Avons-nous de nouveau une chance ? Écoutez, je ne pense pas que Manchester United y arrivera, je pense qu'ils ne seront pas à la hauteur."

"Ce n'est pas ridicule de dire que Man Utd peut remporter le titre"

"Ils ne sont pas tout à fait au point et la blessure de Christian Eriksen va faire mal, mais ils se débrouillent très, très bien et ils sont à nouveau compétitifs. Ils ont l'air heureux aussi et c'est une très bonne chose. On a besoin de ça. De ce point de vue, Manchester United se porte bien", a ajouté l'ancien défenseur anglais refusant de s'emballer après les nombreuses déceptions ces dernières années.

"Il n'est pas ridicule de dire qu'ils pourraient remporter le titre. Je ne pense pas qu'ils le feront et je n'ai jamais pensé qu'ils le feraient cette saison parce qu'il est un peu tôt pour cela, mais je serais inquiet si j'étais Manchester City. Les fans vont commencer à s'inquiéter de la façon dont ils jouent et de la façon dont Pep Guardiola modifie l'équipe. United a l'air heureux, City a l'air un peu lunatique et a besoin de se sortir de cette mauvaise passe. Man City pourrait facilement remporter le championnat, mais Man United est également en bonne position", a conclu Gary Neville.

Le dernier triomphe de Manchester United en Premier League remonte à la dernière saison de Sir Alex Ferguson à la tête de l'équipe, le légendaire Écossais quittant le banc d'Old Trafford avec un 13e succès à son actif. Lors de son dernier match, Manchester United a battu Crystal Palace 2-1, malgré l'expulsion de Casemiro, et a maintenant un double rendez-vous avec ses vieux adversaires de Leeds, à commencer par un match à domicile contre les Whites mercredi.