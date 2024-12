Manchester City - Everton : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City vs Everton

Comment regarder le match de Premier League entre Manchester City et Everton, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Les champions d'Angleterre titre Manchester City sont septièmes au classement de la Premier League au moment d'accueillir Everton au stade Etihad jeudi.

L'équipe de Pep Guardiola a subi sa troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues en s'inclinant 2-1 à Aston Villa la dernière fois. Avec ce faux-pas, City ne compte qu'une seule victoire en 12 matchs au total.

Everton est 15ème au classement de la ligue mais cherchera à s'appuyer sur ses récentes performances qui incluent une victoire 4-0 sur les Wolves et les matchs nuls contre Arsenal et Chelsea.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de diffusion en continu et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Everton ?

La rencontre entre Manchester City et Everton sera à suivre ce jeudi à partir de 13h30 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Manchester City - Everton

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton se jouera à l'Etihad Stadium à Manchester, en Angleterre.

Il débutera à 13h30, heure française, le jeudi 26 décembre.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Manchester City

Avec Rodri écarté pour le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, et Oscar Bobb écarté à cause d'un pied cassé, les joueurs comme John Stones, Nathan Ake, Ruben Dias et Kevin De Bruyne sont tous des incertitudes quant à leur forme physique.

De plus, il y a des doutes sur la disponibilité du gardien de but Ederson et de Matheus Nunes après que le duo ait manqué la défaite contre Villa.

Infos de l'équipe Everton

Le manager des Toffees, Sean Dyche, sera toujours privé de Tim Iroegbunam et James Garner, bien que le duo se rapproche d'un retour.

Par ailleurs, avec le milieu de terrain Harrison Armstrong comme option au milieu, Armando Broja et Youssef Chermiti poussent également pour revenir en équipe première dans le dernier tiers.

