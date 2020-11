Man City - Guardiola : "Peut-être que Mourinho est médecin !"

L'entraîneur des Citizens a tenu à répondre à Mourinho à propos de Sterling avant l'affrontement entre les deux managers.

Pep Guardiola a riposté à José Mourinho, qui a suggéré que fasse pression sur le sélectionneur de l' , Gareth Southgate, pour qu'il libère Raheem Sterling avant le match de samedi.

Au terme d'une semaine au cours de laquelle Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans avec Manchester City et Mourinho a fêté une année à la tête de , les deux hommes se retrouveront au Tottenham Hotspur Stadium.

Mourinho n'a jamais hésité à trouver des problèmes avec ses différents ennemis - et Guardiola a souvent été parmi eux. La discussion de cette semaine a laissé entendre que City a influencé Southgate pour que Sterling soit libéré plus tôt de son devoir en Angleterre, ajoutant aux affirmations précédentes que les hommes de Guardiola ont l'habitude de simuler.

Ces critiques ont d'abord provoqué une blague sur l'expertise médicale de Mourinho, puis une réponse dédaigneuse.

"Mourinho doit aller voir les médecins de l'équipe nationale d'Angleterre et de Manchester City, a déclaré Guardiola. Il doit aller voir les médecins - sauf si Mourinho est peut-être médecin. Je ne sais pas".

Il a ensuite ajouté : "Ecoutez, je ne vais rien répondre à propos de José. J'ai dit à propos du médecin parce qu'il a accusé quelque chose que nous avons fait et qui n'est pas vrai, donc il doit parler aux médecins de toutes ces autres choses.

"Ne me demandez pas parce que j'ai presque 50 ans, donc je suis assez vieux pour comprendre."

Tottenham est cinq points et huit places au-dessus de City à l'approche du week-end, mais Guardiola a été récompensé par un nouveau contrat malgré un début de saison chancelant.

Il sait cependant que les résultats doivent suivre s'il veut toujours être à la barre en 2023.

"Quand je suis arrivé ici, je ne m'attendais pas à rester sept ans, a déclaré l'Espagnol. Je ne sais pas ce qui va se passer - cela dépend des résultats, pour être honnête.

"Nous avons du succès et nous sommes heureux, alors pourquoi pas ? Si nous n'avons pas de succès, nous serons moins heureux et nous voudrons un changement. C'est simple.

"Je suis donc ici et je continue parce que nous avons eu un succès incroyable, l'année dernière nous avons gagné deux titres. Nous en avons gagné huit au cours des trois dernières années et nous voulons essayer de le faire à nouveau. Pas plus que cela.

"J'aime toujours faire ce travail, donc ce qui se passera dans deux ans, je ne peux pas vous le dire. Je ne savais pas ce qui se passait, ce qui se passerait il y a 10 jours, il y a 15 jours. Notre conversation de cette semaine avec le club et surtout avec Khaldoon [Al Mubarak], nous avons clarifié l'accord ensemble, les objectifs et nous avons décidé de continuer.

"Ce qui va se passer dans deux ans, aucun manager ne peut le dire car cela dépend des résultats, de la qualité de notre travail. Peut-être que nous ne pouvons pas gagner et que nous sommes performants ; d'accord, ce n'est pas un problème. Ou peut-être que nous ne sommes pas performants et peut-être... Cela peut arriver dans le sport.

"En football, deux mois, trois mois, c'est beaucoup de temps. Imaginez deux ans."