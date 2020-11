OFFICIEL - Guardiola prolonge à Manchester City

L’entraineur catalan Pep Guardiola vient de signer un nouveau bail de deux ans avec son club de Manchester City.

L’idylle entre Pep Guardiola et est partie pour durer. En fin de contrat l’été prochain, le technicien catalan vient de signer un nouvel engagement de deux ans avec les Eastlands.

L’annonce de ce nouveau bail a été faite ce jeudi. Elle n’est pas vraiment surprenante dans la mesure où le coach catalan fait l’unanimité du côté de l’Etihad Stadium. Lui aussi s’était dit enchanté à l’idée de continuer son aventure dans le Nord-Ouest d’ .

Après avoir paraphé son contrat, l’ancien entraineur du Barça a d’ailleurs exprimé sa joie et sa fierté : « Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens si bien accueilli dans le club et dans la ville elle-même, de la part des joueurs, du personnel, des supporters, des habitants de Manchester et du président et du propriétaire. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matchs et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Avoir ce type de soutien est la meilleure chose qu'un manager puisse avoir. J'ai tout ce que je pourrais souhaiter pour bien faire mon travail et je suis honoré de la confiance que le propriétaire, le président, Ferran (Soriano) et Txiki (Begiristain) ont témoigné en moi pour continuer pendant encore deux ans après cette saison. Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très heureux d'aider Manchester City à le faire ».

Seule la Ligue des Champions manque à son palmarès

Pour rappel, la venue de Guardiola chez les Citizens date de 2016. Il a réussi à offrir 8 titres nationaux à cette formation, dont deux couronnes de champion de (2018 et 2019). Et en plus des coupes gagnées, il a aussi fait progresser cette formation tactiquement, avec un jeu qui est parmi les spectaculaires en Angleterre.

Le seul bémol dans le bilan anglais de Guardiola c’est l’absence de sacre continental. Pour l’instant, sous ses ordres, les Sky Blues n’ont pas réussi à dépasser le cap des quarts de finale de Ligue des Champions. Avec le nouveau contrat dont il dispose, le brillant technicien aura au moins trois tentatives supplémentaires pour faire de City un roi d’Europe.