Mali - Zambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un duel aux dynamiques opposées qui lance le bal dans le groupe A. Ce lundi après-midi (15h00) au Stade Mohammed V de Casablanca, le Mali, outsider crédible au titre, affronte la Zambie. Pour les Aigles, l'objectif est clair : "le minimum, c'est une demi-finale", a annoncé le sélectionneur Tom Saintfiet. Mais pour atteindre ce dernier carré qui les fuit depuis 2013, il faudra réussir son entrée face à un adversaire historiquement coriace mais actuellement en pleine tempête.

Mali : l'ambition malgré les absents

Le Mali arrive au Maroc avec des certitudes dans le jeu (une seule défaite en 13 matchs) mais des doutes dans l'effectif. L'absence de trois tauliers – le capitaine Yves Bissouma, Hamari Traoré et Sikou Niakaté – est un coup dur. Saintfiet devra s'appuyer sur sa nouvelle garde, emmenée par le créatif Kamory Doumbia et le remuant Lassine Sinayoko, pour faire sauter le verrou zambien. Solides défensivement et dangereux en transition, les Aigles ont les armes pour assumer leur statut, à condition de ne pas sous-estimer l'adversaire.

Zambie : crise de coach et opération survie

En face, la Zambie nage en plein flou. Séparés d'Avram Grant en octobre, les champions 2012 ont confié les rênes à Moses Sichone... dont la licence d'entraîneur pose problème vis-à-vis de la CAF à quelques heures du match ! Une préparation chaotique pour les Chipolopolos, qui restent sur une série noire en matchs officiels. Leur seul espoir ? Patson Daka. L'attaquant de Leicester, capable d'exploits individuels, sera la menace numéro un pour la défense malienne.

Un match piège par excellence

Sur le papier, le Mali est favori. Mais l'histoire rappelle que la Zambie est une bête noire (deux victoires zambiennes pour une malienne en six confrontations). Pour les Aigles, l'enjeu est de tuer le match rapidement pour ne pas laisser le doute s'installer et éviter le piège d'un premier match raté qui compliquerait déjà la route vers les sommets.

Horaire et lieu du match Mali - Zambie

La rencontre entre le Mali et la Zambie aura lieu ce lundi 22 décembre à partir de 15h00, heure française, au stade Mohamed V de Casablanca.

Infos sur l'équipe du Mali

Les Aigles du Mali se présenteraient face à la Zambie en ordre de bataille loin d'être complet. Trois cadres majeurs manquent à l'appel pour cette première journée : Sikou Niakaté, défenseur central de Braga, s'est blessé à la cuisse droite lors de la 14e journée de Liga Portugal (indisponibilité de trois à quatre semaines) ; Hamari Traoré, le capitaine du Paris FC, ne participera pas à la rencontre malgré sa convocation initiale ; Yves Bissouma, le milieu de Tottenham, demeure en convalescence après une grave blessure à la cheville contractée en octobre. Ces trois forfaits affaiblissent considérablement une armature défensive et médiane qui constituait le socle du projet Saintfiet. Cependant, le technicien belge a structuré son onze probable autour d'une colonne vertébrale robuste : Samassa aux buts, une charnière Camara-Fofana, des latéraux puissants (W. Coulibaly, Dante), et un double pivot expérimenté (Sangaré, Dieng) capable de suppléer aux absences. Offensivement, l'attaque demeure dynamique avec Sinayoko en pointe, soutenu par les créateurs Doumbia et Nene, triomvirat suffisant pour déstabiliser une défense zambienne affaiblie

Infos sur l'équipe de Zambie

La Zambie se présente en terre marocaine dans un chaos organisationnel sans précédent. Le changement d'entraîneur intervenu tardivement—Moses Sichone nommé en octobre seulement après le départ de l'expérimenté Avram Grant—a gravement compromis la préparation des Chipolopolos. Pire encore, une crise administrative majeure menace le banc technique : Sichone, détenteur d'une licence UEFA A uniquement, ne possède pas la licence CAF A ou Pro exigée par la Confédération africaine pour diriger en phase finale. À deux jours du coup d'envoi, la FAZ tente désespérément une conversion urgente de sa licence, plongeant le groupe dans une incertitude totale sur son leadership effectif. Malgré ces turbulences organisationnelles, la composition probable reste structurée autour d'une charnière expérimentée : Mulenga aux buts, la défense Banda-Chanda-Musonda-Hamansenya qui fournit une stabilité relative, et un milieu composé de Tembo, Simukonda, Kangwa. L'attaque repose intégralement sur Patson Daka (Leicester City), l'arme principale de transition rapide, épaulé par les latéraux offensifs Phiri et Sakala. Aucun forfait majeur n'est signalé techniquement, mais l'absence de continuité tactique et de temps de préparation adéquat demeure le véritable problème structurel de cette équipe affaiblie.

