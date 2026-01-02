Mali - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un classique du football africain qui ouvre le bal des huitièmes de finale. Ce samedi soir (20h00) au Stade Mohammed V de Casablanca, le Mali et la Tunisie se retrouvent pour la quatrième CAN consécutive. Pour les Aigles de Carthage, ce duel a des allures de cauchemar récurrent : jamais la Tunisie n'a battu le Mali en phase finale de Coupe d'Afrique (2 défaites, 2 nuls). Une statistique qui pèse lourd au moment d'aborder ce match couperet, d'autant que les hommes de Sami Trabelsi sortent d'une phase de poules chaotique, marquée par une défaite inquiétante contre le Nigeria (3-2) et une friabilité défensive inhabituelle (5 buts encaissés). "Notre véritable déclic viendra lors de ce match", a promis le sélectionneur tunisien, appelant ses troupes à montrer enfin leur "vrai visage".

Le Mali, forteresse imprenable mais inoffensive

En face, le Mali présente un visage radicalement opposé. Qualifiés sans avoir gagné le moindre match (trois nuls), les Aigles de Tom Saintfiet sont une forteresse quasi-imprenable (seulement 2 buts encaissés), mais souffrent d'une stérilité offensive chronique. Avec seulement deux buts marqués, dont un penalty, l'attaque malienne peine à concrétiser, malgré la forme de Lassine Sinayoko. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain sera privé de son moteur Amadou Haidara, suspendu après un carton rouge controversé contre les Comores. Une absence majeure qui obligera Saintfiet à revoir ses plans pour espérer enfin débloquer le compteur victoire.

Getty Images

Un choc psychologique et tactique

Ce huitième de finale s'annonce donc comme une bataille tactique et psychologique intense. D'un côté, une Tunisie qui doit retrouver sa solidité légendaire pour espérer exister ; de l'autre, un Mali qui doit enfin oser pour franchir un cap. Entre la peur de la bête noire pour les uns et la frustration des matchs nuls pour les autres, la rencontre pourrait se jouer sur des détails, ou sur un éclair de génie d'Hannibal Mejbri ou d'Yves Bissouma.

Pronostic des équipes de la CAN 2025

Casablanca, juge de paix

Dans l'ambiance électrique de Casablanca, ce duel des Aigles promet d'être serré. Si l'histoire récente plaide en faveur du Mali, la "magie" de la CAN rappelle que les phases à élimination directe sont un tout autre tournoi. Pour la Tunisie, c'est l'occasion idéale de chasser ses démons et de lancer véritablement sa compétition. Pour le Mali, c'est le moment de prouver qu'une équipe solide peut aussi être gagnante. Le vainqueur s'ouvrira les portes des quarts, le vaincu repartira avec ses doutes.

Sur quelle chaine suivre le match Mali - Tunisie

La rencontre entre le Mali et la Tunisie sera à suivre ce mardi 3 décembre 2026 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Mali - Tunisie

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Stade Mohamed V

Le match entre le Mali et la Tunisie aura lieu ce samedi 3 janvier à partir de 20 heures, heure française, au Stade Mohammed V de Casablanca.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Mali

Le sélectionneur malien Tom Saintfiet a procédé à plusieurs ajustements lors de la phase de groupes, notamment au milieu, avant le nul face aux Comores (0-0). Pour ce huitième de finale contre la Tunisie, le principal point d’interrogation concerne Amadou Haidara.

Expulsé en fin de match contre les Comores pour un geste jugé dangereux, le milieu du RB Leipzig est suspendu, ce qui constitue un vrai coup dur tant il a été un élément clé de l’entrejeu malien depuis le début du tournoi. La Fédération malienne a toutefois déposé un recours, d’autant que l’arbitre aurait reconnu a posteriori une erreur d’appréciation. Une décision finale est encore attendue.

Sur le plan médical, les nouvelles sont plus encourageantes : Sikou Niakaté a repris l’entraînement individuel, tandis que Hamari Traoré poursuit sa rééducation au sein du groupe. Tous deux sont espérés aptes pour la suite de la phase à élimination directe.

Infos sur l'équipe de la Tunisie

La Tunisie aborde ce huitième de finale avec un groupe quasiment au complet. Aucun joueur n’est suspendu après la phase de groupes, ce qui offre à Sami Trabelsi une large marge de manœuvre dans ses choix.

La principale interrogation concerne Mohamed Ali Ben Romdhane, touché au genou lors du dernier match face au Nigeria après un choc avec le gardien Stanley Nwabali. Sorti à l’heure de jeu, le milieu d’Al Ahly souffre d’une contusion, mais les premiers examens se veulent rassurants et aucune blessure grave n’a été détectée. Sa disponibilité devrait être tranchée à l’approche du coup d’envoi.

Autre point positif, Elias Achouri, remplacé prématurément contre la Tanzanie, ne présente pas de problème sérieux. Le sélectionneur a confirmé que l’ailier devrait être apte pour la phase à élimination directe.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement