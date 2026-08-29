Malgré son sentiment de « manque de reconnaissance » : comment et pourquoi Khedira est-il revenu au Real Madrid ?

Sami Khedira est de retour au Real Madrid au sein du staff de José Mourinho, qui l'a choisi pour servir de lien entre lui et les joueurs, en s'appuyant sur sa connaissance du club et de ses exigences.

Selon le journal The Athletic, Mourinho a demandé à la direction du Real Madrid une personnalité dotée d'un charisme et d'une forte présence dans le vestiaire, notamment après le recul de la cohésion au sein de l'équipe la saison dernière, qui a atteint son paroxysme avec l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, avant le Clásico face à Barcelone en mai.

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Khedira, âgé de 39 ans, a disputé 161 matchs avec le Real Madrid en cinq ans et remporté sept titres, dont le championnat d'Espagne, la Ligue des champions 2013-2014 et la Coupe du Roi à deux reprises.

Il a également été un titulaire durant les trois saisons de Mourinho, et l'entraîneur portugais a été séduit par sa forte personnalité et sa volonté de gagner. Il était par ailleurs connu pour son calme et sa capacité à organiser l'équipe, ainsi que pour son intérêt précoce pour l'analyse des matchs et les rapports sur les adversaires.

Il s'agit de la première expérience d'entraîneur pour Khedira, bien qu'il soit titulaire d'une licence d'entraîneur. En 2024, il avait déclaré qu'il penchait davantage vers un travail administratif et le développement de stratégies à long terme, mais des sources proches de lui ont affirmé que la combinaison de Mourinho et du Real Madrid l'a rendu incapable de dire non, et qu'il n'a pas eu besoin d'y réfléchir.

Son rôle au Real

Khedira contribue à l'organisation des entraînements et au développement des séances, aux côtés de João Tralhão et Pedro Machado, et il se concentre sur la dynamique du groupe et le relèvement des standards au sein de l'équipe.

L'ancien international allemand jouit par ailleurs d'un grand respect de la part des joueurs. Un joueur du Real a déclaré à The Athletic que Mourinho dirige davantage les séances, mais que Khedira « prépare beaucoup de choses et donne son avis », tandis que d'autres sources l'ont décrit comme un « conseiller » de l'équipe, précisant que « lorsqu'il a besoin d'affirmer sa personnalité, il le fait ».

Khedira participe parfois aux entraînements en raison de sa bonne condition physique, au point que certains joueurs plaisantent en disant qu'il est encore capable de jouer.

Khedira connaît bien l'ampleur de la pression au Real Madrid. En 2017, il avait déclaré que la direction l'appréciait et le traitait avec équité, mais que le public ne lui accordait pas la même considération, estimant que dix bons matchs étaient une chose attendue, alors qu'un seul mauvais match suffisait à susciter des doutes sur sa capacité à jouer pour le club madrilène.

« Un grand apport »

Mourinho a qualifié Khedira, lors de sa conférence de presse du 21 août dernier, de « grand apport » pour son staff, et a déclaré qu'il représentait un bon lien avec les joueurs, car il connaît le club et sa mentalité, et qu'il possède « la relation dont un adjoint a besoin avec les joueurs ».

Khedira a commencé à travailler à Madrid début juillet, après avoir été en Amérique du Nord durant la Coupe du monde 2026, dans le cadre d'une mission officielle avec la FIFA. Mourinho a affirmé que Khedira lui avait dit, pendant le tournoi, qu'il était prêt à commencer à Madrid dès le lendemain s'il avait besoin de lui.

L'entraîneur portugais avait introduit ce rôle au Real Madrid en 2010, lorsqu'il avait fait appel à l'ancien défenseur Aitor Karanka, et cette tradition s'est poursuivie avec Carlo Ancelotti, qui avait fait appel à Zinédine Zidane puis à Fernando Hierro.

Après son départ du Real Madrid, Khedira a joué cinq saisons et demie avec la Juventus et a mis un terme à sa carrière avec le Hertha Berlin à la fin de la saison 2020-2021, avant de devenir analyste et commentateur en Allemagne. Durant cette période, il a maintenu le contact avec Mourinho et a continué à afficher son amour pour le Real Madrid et son ancien entraîneur.

Et aujourd'hui, après la Coupe du monde 2026, Khedira et Mourinho sont de retour pour travailler à nouveau ensemble.

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