L’entraîneur portugais de l’Al-Nassr, Jorge Jesus, a laissé planer le doute sur la participation de son ailier français Kingsley Coman pour la prochaine rencontre face à Al-Akhdoud.

Al-Nassr se déplacera demain samedi au stade Prince Hathloul bin Abdulaziz de Najran pour affronter Al-Akhdoud, à l’occasion de la 28^e journée du championnat Roshen.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Jesus a retenu 21 joueurs pour le voyage à Najran, dont Coman, fraîchement remis de la blessure qui l’avait tenu éloigné du match face à Al-Najma lors de la 27^e journée.

Toutefois, le technicien portugais ne l’a pas aligné dans le onze de départ lors de la mise en place tactique qui a conclu la dernière séance d’entraînement, ce vendredi, en préparation du match.

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Selon le quotidien, la décision de l’utiliser comme titulaire ou remplaçant sera prise lors de la réunion technique prévue juste avant la rencontre.

Koman, l’un des meilleurs joueurs d’Al-Nassr cette saison avec 10 buts et 11 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, pourrait donc faire son retour dans le onze ou sur le banc.

Rappelons qu’Al-Nassr occupe actuellement la première place du championnat saoudien avec 70 points, soit deux unités d’avance sur Al-Hilal (2e) et quatre sur Al-Ahli (3e), mais avec une rencontre de moins que ses deux poursuivants.