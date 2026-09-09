Le Barça n'a pas réussi à mettre fin à une longue série en Ligue des champions, malgré sa large victoire face à Feyenoord lors de l'entrée en lice des deux équipes en phase de ligue.

Le Barça s'est imposé nettement face à son hôte néerlandais sur le score de 5-1, lors d'une rencontre disputée ce mercredi soir au stade Spotify Camp Nou.

Malgré ce large succès, le Barça n'a pas su garder sa cage inviolée, prolongeant ainsi ses difficultés défensives dans la compétition continentale.

Selon le réseau Stats du Foot, le Barça a échoué à garder sa cage inviolée pour le 16e match consécutif en Ligue des champions, soit la plus longue série de ce type dans l'histoire des Blaugrana.

Le dernier match du Barça avec une cage inviolée dans la compétition remonte à avril 2025 face au Borussia Dortmund, lorsqu'il s'était imposé (4-0).

Il a encaissé 31 buts en 16 matchs depuis lors.