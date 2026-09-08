Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, conserve un avantage sur son rival Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, en matière d'apparitions dans la liste des nommés au Ballon d'Or à travers l'histoire.

Le magazine France Football a dévoilé la liste finale des nommés pour le Ballon d'Or 2026, qui comprend 30 joueurs parmi les plus grandes vedettes du football mondial, et a vu le retour de l'Argentin Lionel Messi après ses performances remarquées avec sa sélection lors de la Coupe du monde.

La liste a enregistré une forte présence des joueurs de la sélection espagnole, championne du monde, aux côtés des stars du Paris Saint-Germain après le sacre du club en Ligue des champions lors de la saison 2025-2026.

La liste comprend également un certain nombre de joueurs évoluant en dehors des cinq grands championnats européens, avec la présence de Sadio Mané, joueur d'Al-Nassr, et de Julián Quiñones, la star d'Al-Qadsiah, tandis que Messi, joueur de l'Inter Miami, était le seul représentant du championnat américain.

Messi se rapproche du record de Ronaldo

Selon le quotidien espagnol « AS », la nomination de Messi pour le Ballon d'Or 2026 représente la 17e fois de sa carrière qu'il figure parmi les nommés, ce qui le place à la deuxième position parmi les joueurs les plus souvent nommés au trophée à travers l'histoire.

Le Portugais Cristiano Ronaldo devance son rival de toujours d'une nomination, après avoir figuré dans la liste des nommés au Ballon d'Or à 18 reprises, malgré son absence cette année.

La première nomination de Ronaldo remonte à 2005, tandis que sa dernière apparition dans la liste des nommés date de 2022.

L'Italien Paolo Maldini occupe la troisième position de la liste avec 13 nominations, suivi du duo composé du Néerlandais Johan Cruyff et de l'Allemand Franz Beckenbauer, avec 12 nominations chacun, aux côtés du Français Karim Benzema.

Viennent ensuite dans la liste Zlatan Ibrahimović, Gianluigi Buffon, Zinédine Zidane, Michel Platini et Eusébio, chacun ayant obtenu 11 nominations.

Messi domine au nombre de trophées

Malgré la supériorité de Ronaldo en nombre de nominations, la balance penche en faveur de Messi lorsqu'il s'agit du nombre de victoires au trophée.

La star argentine détient le record du nombre de sacres au Ballon d'Or, après l'avoir remporté à 8 reprises, contre 5 trophées pour Ronaldo.

Messi et Ronaldo demeurent les deux seuls joueurs à avoir réussi à remporter le Ballon d'Or plus d'une fois au cours du siècle actuel.

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