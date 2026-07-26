Aymeric Laporte, le partenaire idéal de Pau Cubarsí dans la charnière centrale de la sélection espagnole sacrée championne du monde, a proposé ses services au Barça lors de la dernière phase de la compétition.

Le défenseur de l'Athletic Bilbao jouit d'une grande estime, grâce à sa qualité et aux fortes performances qu'il a livrées avec « La Roja » lors du Mondial, dans le prolongement d'une longue carrière. Malgré cela, il n'entre pas dans les plans de la direction sportive du Barça pour la saison 2026-2027, selon le journal catalan « Mundo Deportivo ».

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L'entraîneur Hansi Flick ne ressent pas de besoin pressant de renforcer sa défense, disposant d'un nombre suffisant d'options, à condition qu'aucun joueur ne parte.

L'Allemand fait également entièrement confiance à Gerard Martín comme option au poste d'arrière gauche. L'équipe compte aussi Eric García, Andreas Christensen et Ronald Araújo s'il ne s'en va pas, aux côtés de Jules Koundé et du jeune défenseur Álvaro Cortés.

Le Barça redoute les crises

De plus, les informations parvenues au Barça indiquent que le contrat de Laporte ne comporte pas de clause libératoire, ce qui signifie que son recrutement nécessiterait l'ouverture de négociations directes avec l'Athletic Bilbao, le joueur étant lié au club basque jusqu'en 2028.

Le Barça ne souhaite pas s'exposer à davantage de complications, après les crises qu'a connues le dossier Nico Williams lors des étés 2024 et 2025, ce qui représente un obstacle supplémentaire à toute tentative de recruter Laporte.

Le défenseur franco-basque figurait déjà sur les tablettes du Barça, à l'époque où Luis Enrique dirigeait l'équipe, mais l'Athletic ne souhaitait pas négocier avec le club catalan, se contentant de renvoyer à la valeur de la clause libératoire du contrat du joueur, qui s'élevait à 65 millions d'euros. Finalement, Manchester City a versé cette somme pour le recruter, en janvier 2018.

Durant son séjour en Angleterre, Laporte a également tenté de se rapprocher du Barça à plusieurs reprises, mais les contraintes financières dont souffrait le Blaugrana ont empêché la concrétisation du transfert, avant que Laporte ne finisse par rejoindre Al-Nassr lors de la saison 2023-2024.

En septembre 2025, le défenseur est revenu à l'Athletic, pour reprendre sa carrière au stade de San Mamés.