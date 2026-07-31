Des sources espagnoles ont confirmé que l'Égyptien Hisham Hassan, ailier du Real Oviedo, reste hésitant quant à un transfert vers le championnat saoudien professionnel lors du mercato estival actuel, malgré une offre financière colossale.

Selon le journal « La Nueva España », l'offre saoudienne est la plus sérieuse à ce jour et répond aux attentes financières de la direction du Real Oviedo, mais le joueur préfère toujours poursuivre sa carrière en Europe et attend l'arrivée d'offres de championnats plus compétitifs avant de prendre sa décision finale.

Le journal a précisé que Hassan avait repris les entraînements du Real Oviedo après la fin de sa participation à la Coupe du monde 2026, et qu'il maintenait sa position de refus d'un transfert vers l'Arabie saoudite pour le moment, bien que l'offre comprenne un contrat de longue durée et un salaire bien supérieur à ce qu'il pourrait obtenir en Espagne.

À lire aussi : Rébellion en coulisses et chute du masque : comment Riad Marzouki a trahi la parole donnée à Al Ahly ?

Il a affirmé que la vente du joueur représentait une grande priorité pour la direction d'Oviedo, dans la mesure où le produit financier de cette opération permettrait au club d'augmenter le plafond salarial fixé par la Ligue espagnole, et donc de conclure de nouveaux transferts avant le début de la saison.

Le journal a ajouté qu'Oviedo prévoyait d'exploiter le montant de la vente de Hassan afin de financer le transfert du défenseur argentin Kevin Lomonaco, l'une des principales cibles du club cet été, mais que la conclusion de cette opération reste liée au règlement de l'avenir de l'ailier français.

Le journal a conclu en soulignant que les prestations remarquables de Hassan lors de la Coupe du monde, notamment face à la sélection argentine, avaient considérablement augmenté sa valeur marchande, mais que le club ne s'attend pas à obtenir le montant de la clause libératoire, fixée à 12 millions d'euros, alors que les négociations se poursuivent et que la position finale du joueur sur l'offre saoudienne reste attendue.