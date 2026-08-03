L'avenir de l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, constitue l'une des principales histoires du mercato estival, depuis qu'il a affirmé son souhait de quitter les Rojiblancos cet été pour réaliser son rêve.

De nombreux rapports de presse ont indiqué ces derniers temps qu'Álvarez souhaite rejoindre le Barça, qui cherche un avant-centre pour compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski.

Le journal « Marca » a rapporté qu'Álvarez avait repris contact avec l'Atlético Madrid pour entamer le programme d'entraînement personnalisé conçu spécialement pour chaque international.

Ainsi, Álvarez, actuellement en vacances, passera les derniers jours de ses congés en respectant les consignes établies par l'Atleti avant de reprendre les entraînements le 10 du mois en cours et de rejoindre l'équipe.

Le journal a souligné l'impatience de l'Atlético Madrid face aux tactiques employées pour convaincre l'attaquant argentin de rester au Camp Nou, ce qui a finalement conduit au dépôt d'une plainte auprès de la Fédération espagnole de football et de la Fédération internationale de football association (FIFA). Après que Miguel Ángel Gil a déclaré publiquement qu'il n'accepterait aucune offre du Barça, la situation d'Álvarez est devenue extrêmement complexe.

Álvarez se retrouve désormais face à deux options : soit rester à l'Atlético et affronter la colère de ses supporters en raison de ce qu'il a considéré comme un affront, soit s'adresser à la direction du club avec une offre venue de l'étranger (après son expérience à Manchester City, la Premier League ne fait plus partie de ses options préférées ; rester en Liga était sa destination privilégiée), une offre susceptible de changer la position du club, réticent à le vendre.

Certaines spéculations évoquent la possibilité qu'Álvarez pose un acte de défi qui pourrait le pousser à s'absenter des entraînements, et cette méthode de pression extrême n'est pas totalement à exclure, au vu des conseils reçus par l'attaquant de la part de ses agents concernant la gestion de ce risque.

Néanmoins, le fait qu'il ait signalé qu'il commencerait à suivre les consignes d'entraînement de l'Atlético Madrid (puisqu'il s'entraîne depuis son lieu de vacances depuis le samedi 1er août) laisse penser que son retour se fera de manière naturelle.

Il restera une autre question : celle de savoir comment l'échec de son transfert au Barça influera sur ses performances, d'autant que personne à l'Atlético Madrid ne doute que le comportement de Julián demeurera irréprochable et professionnel, comme il l'était lors de son premier jour dans l'équipe.

Et malgré le souhait de l'Atlético de tourner la page du différend et de voir Julián continuer à porter le maillot rouge et blanc de l'équipe, le flou continuera d'entourer l'affaire, surtout si une offre alléchante de la Premier League parvient jusqu'au stade Wanda Metropolitano, ce qui pourrait contraindre le club à revoir sa décision de conserver sa star, tandis que l'attaquant insiste sur le fait que le transfert est ce qu'il y a de mieux pour son avenir.

Ainsi, dans un contexte aussi flou, la seule certitude demeure que « l'Araignée » s'entraîne bel et bien, quoique à distance, sous la supervision de l'Atlético.