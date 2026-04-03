Nestor El Maestro, l'entraîneur de l'équipe saoudienne Al-Najma, a mis l'accent sur les aspects positifs de la prestation de ses joueurs lors du match contre Al-Nassr, malgré la défaite 2-5 vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

El Maestro s'est montré satisfait du niveau général et de la motivation dont son équipe a fait preuve face à l'une des meilleures équipes du championnat, soulignant que l'équipe avait mis en place un bon plan de jeu pendant de longues périodes du match.

« Je pense que nous avions un bon plan de jeu et que le niveau était bon, mais nous avons eu du mal à nous adapter après la blessure de Nabil Dunga et son remplacement en première mi-temps », a déclaré El Maestro lors de la conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur a reconnu que la condition physique de ses joueurs les empêchait de maintenir le même niveau de performance pendant les 90 minutes, ajoutant : « Nous encaissons la plupart des buts dans les dernières minutes à cause d'un manque de concentration, et nous en parlons tout le temps, mais ce n'est absolument pas positif. »

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En revanche, il a souligné le côté positif des deux buts marqués en jeu ouvert et lors d’attaques organisées à l’extérieur, et a qualifié la résistance à l’énergie offensive d’Al-Nassr de « très difficile ».

L'Anglais a souligné son admiration pour le niveau des joueurs locaux de l'équipe, considérant cela comme une source de motivation importante pour lui personnellement.

Al-Najma occupe la 18e place (avant-dernière) du classement de la Roshen League avec seulement 8 points, à sept journées de la fin de la saison, dans une lutte acharnée pour éviter la relégation.