Malgré le départ de Garcia, Endrick n'a pas échappé au massacre de Mourinho

Le Brésilien Endrick est entré dans le cercle des incertitudes au sein du Real Madrid, sa continuité avec la Maison Blanche n'étant plus garantie, dans un contexte d'embouteillage sur le front de l'attaque et avec l'arrivée d'Etta Eyong en provenance de Levante, malgré le départ de Gonzalo García transféré à Fulham.

Ces informations émanent du quotidien espagnol AS, qui a confirmé que l'avenir d'Endrick est désormais sujet à débat au sein du Real Madrid, alors que la décision de le maintenir dans l'effectif semblait actée il y a quelques mois encore.

Le mois d'août a débuté par la réouverture du dossier Endrick, après le retour du joueur à l'entraînement mercredi dernier, à l'issue d'un prêt de six mois à Lyon, durant lequel il a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matches, soit une contribution à un but toutes les 102 minutes.

Le tableau ne s'annonce pourtant pas totalement sombre pour Endrick, dans la mesure où écarter Kylian Mbappé de l'équipe titulaire paraît impossible, mais la concurrence s'orientait vers un duo associant Kylian et Endrick sur le front de l'attaque.

De même, sa présence dans le temps de jeu sur l'aile droite n'était pas exclue, si bien que certaines voies lui restaient ouvertes, même si ce n'était pas un chemin semé de roses.

Retour à la case départ

Le changement est intervenu avec l'arrivée d'Etta Eyong dans le cadre d'une opération éclair, après que la direction du Real Madrid a décroché le téléphone rouge jeudi dernier au soir et donné le feu vert pour boucler le transfert, l'opération se transformant en un recrutement extrêmement rapide.

L'attaquant de 21 ans, qui mesure 1,94 mètre, a rejoint le Real Madrid en provenance de Levante, après que le club a payé la clause libératoire de son contrat, d'un montant de 25 millions d'euros, finalisant ainsi le transfert.

L'arrivée d'Etta Eyong a de nouveau engorgé le front de l'attaque, d'autant qu'il offre à l'équipe une diversité tactique qu'Endrick n'apporte pas en comparaison de Kylian Mbappé, à savoir le facteur de la taille.

Un nouveau prêt

La question qui se pose désormais concerne l'avenir d'Endrick, le club écartant en pratique l'idée de le vendre, tandis que la formule du prêt semble à nouveau être l'option privilégiée, la même voie que celle tracée pour Franco Mastantuono.

Les dirigeants du Real Madrid et l'entraîneur José Mourinho n'ont pas pris de décision définitive au sujet d'Endrick, qui souhaite rester, mais qui commence à ressentir quelques doutes, des doutes logiques au moment d'évaluer l'avenir qui l'attend.

Le contrat d'Endrick avec le Real Madrid court jusqu'en 2030 ; tout mouvement concernant son avenir nécessitera donc une négociation. Le Real Madrid a clairement besoin de réduire son effectif, désormais fort de 24 joueurs en équipe première, tout en devant encore conclure deux recrues, à savoir Diomandé et Rodrygo, ce qui implique le départ de certains joueurs.

Et si les projecteurs se braquent sur d'autres noms comme Asensio et Camavinga, la possibilité d'un départ d'Endrick reste elle aussi d'actualité.