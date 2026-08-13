L'international marocain Nayef Aguerd est revenu sur son transfert à la Real Sociedad, alors que le club espagnol était parvenu à un accord avec l'Olympique de Marseille au sujet de l'opération et que le joueur avait déjà passé sa visite médicale en vue de finaliser son retour au club basque.

Le célèbre journaliste Santi Aouna, correspondant du site français « Foot Mercato », a affirmé ce jeudi soir qu'Aguerd avait décidé de refuser l'offre de la Real Sociedad, malgré sa visite médicale et l'existence d'un accord entre les deux clubs.

Cette décision est intervenue à la suite d'une conversation entre Aguerd et l'entraîneur de la Real Sociedad, Sergio Francisco Pellegrino Matarazzo, le défenseur marocain ayant finalement préféré ne pas rejoindre le club espagnol.

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Aguerd était tout proche de faire son retour à la Real Sociedad, lui qui avait déjà évolué avec le club lors de la saison 2024-2025, sous forme de prêt en provenance de West Ham United, et avait affiché un bon niveau durant cette période, avant son transfert à Marseille.

Selon les précédents rapports, l'accord entre la Real Sociedad et Marseille prévoyait un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat, après que le club espagnol eut porté son offre de prêt à environ 4 millions d'euros, avec une option d'achat proche de 11 millions d'euros.

La décision d'Aguerd est surprenante, sachant que son retour au stade Anoeta de Saint-Sébastien semblait tout proche durant ce mercato.



