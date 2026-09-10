Le FC Barcelone continue de progresser dans son processus de redressement économique, du moins en ce qui concerne le plafond salarial.

Le quotidien Sport a rapporté que la Liga a dévoilé la mise à jour relative à la saison 2026-2027, faisant passer le plafond salarial maximum du Barça de 432,807 millions d'euros à 582,769 millions.

Cela représente près de 150 millions d'euros supplémentaires de marge de manœuvre, plus précisément 149,962 millions d'euros, soit une hausse considérable de 34,6 % par rapport à la révision précédente.

En mars dernier, après la clôture du marché des transferts hivernal, la Liga avait relevé le plafond salarial du Barcelone à 432,8 millions d'euros, soit une augmentation de 81,5 millions d'euros par rapport à la situation du club en septembre 2025.

Le chiffre désormais annoncé constitue un bond qualitatif : le Barcelone dispose maintenant d'un plafond de 582,7 millions d'euros, et seul le Real Madrid le dépasse, celui-ci apparaissant dans la nouvelle liste avec un plafond de 832,786 millions d'euros.

L'Atlético de Madrid arrive loin derrière, avec un plafond de 361,287 millions d'euros, suivi de Villarreal avec 170,564 millions d'euros, et de l'Athletic Bilbao avec 139,203 millions d'euros.

Ce chiffre ne relève pas seulement d'une question comptable, il constitue aussi un signal indiquant que le Barcelone accomplit ce qui lui est demandé : l'amélioration du plafond salarial reflète l'évolution de la situation économique du club et, surtout, sa capacité à assumer un coût plus élevé pour son effectif dans le cadre des critères fixés par la Liga.

Cela a une répercussion directe sur le terrain, puisque le Barcelone a pu mener un marché des transferts estival ambitieux, après avoir considérablement renforcé son effectif et élargi les options à la disposition de l'entraîneur Hans Flick.

Le recrutement de joueurs de haut niveau et la constitution d'un effectif plus dense n'étaient pas incompatibles avec le contrôle économique ; au contraire, la nouvelle limite désormais annoncée confirme que le club a réussi à renforcer sa solidité financière tout en améliorant le niveau sportif de l'équipe.

La Liga a précisé que le coût maximal de l'effectif sportif ne se limite pas exclusivement aux salaires, mais inclut également les variables, les cotisations de sécurité sociale, les primes, l'amortissement de la valeur des contrats et certaines dépenses liées aux opérations.

Par ailleurs, le plafond approuvé ne signifie pas nécessairement que le club est tenu de le dépenser en totalité. C'est pourquoi les 582,769 millions d'euros ne signifient pas que le Barcelone dispose de cette somme pour la consacrer à de nouveaux joueurs. En revanche, ils offrent une image très importante de la capacité économique dont dispose actuellement le club pour conserver son effectif.

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