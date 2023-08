Malgré la présence de Kane, le Bayern humilié

L'international anglais n'a pas pu empêcher la défaite de son nouveau club. En finale de la Super Coupe d'Allemagne, le Bayern a perdu face à Leipzig

Coup de tonnerre en Allemagne ce samedi. Grand favori de la Super Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig, le Bayern Munich a vu du feu dans son Allianz Arena. Impuissants, les Bavarois ont subi la loi du RB Leipzig qui s’est imposé très logiquement (0-3).

Une première à oublier pour Kane

Nouvelle recrue du champion d'Allemagne, Harry Kane est aligné d'entrée sur la pointe de l'attaque bavaroise dans cette rencontre. L'international anglais entouré des cadres de l'équipe à savoir Joshua Kimmich au milieu de terrain,Dayot Upamecano en défense, n'a pas été en mesure de sortir la formation bavaroise du piège tendu par les jeunes pousses du RB Leipzig.

Sevré de ballon, le buteur anglais est resté muet tout au long de la partie. Ses autres coéquipiers du secteur offensif à savoir Mathis Tell et Leroy Sané n’ont pas fait mieux..

L'article continue ci-dessous

Marco Rose surprend Tuchel

Si les hommes de Thomas Tuchel ont éprouvé du mal à rayonner dans ce match, les poulains de Marco Rose à contrario ont éclairé cette partie. Ces derniers ont attaqué haut pied planché cette rencontre avec l'ouverture du score signé Dani Olmo en tout début de match ( 0-1, 2 e). Ce réalisme froid de Leipzig n’a pas fait trembler les bavarois. Décidé à revenir dans le match, la bande à Thomas Tuchel s’est résolue à mettre de l’intensité dans les transmissions.

Ces derniers tentent de se remettre dans le match mais la tentative de Mathis Tel à la 15ème minute manque de précision. Une déception pour le jeune international français qui était proche d’égaliser. Passé tout juste à côté de l'égalisation, le Bayern Munich va encaisser un second but tout juste avant la pause. À l'issue d'une combinaison sur coup franc, Olmo surgit à nouveau et corse l'addition. ( 0-2, 43 e). Les bavarois n’en revenaient pas et entrent aux vestiaires avec ce désavantage de (0-2).Consistante dans le jeu, la formation de Leipzig ne va pas tomber dans le jeu de transition rapide initié par le Bayern en seconde période. Au contraire, elle va appuyer là où ça fait très mal.

L'attaquant espagnol enfonce davantage le Bayern Munich en inscrivant le 3ème but sur penalty ( 3-0, 67 e).

Le RB Leipzig décroche ainsi le premier trophée de la saison face à l'ogre bavarois.