La commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre internationale égyptienne Shahenda El-Maghraby pour diriger la finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine, qui opposera les sélections du Cameroun et du Malawi, une distinction remarquable pour l'arbitrage égyptien.

Le centre médiatique de la Fédération égyptienne de football a annoncé, ce dimanche, que Shahenda El-Maghraby assurera le rôle d'arbitre centrale, assistée dans la direction de la rencontre par la Mauricienne Quincy Claudia Victoria en tant que première arbitre assistante, et par la Tunisienne Houda Afin en tant que deuxième arbitre assistante, tandis qu'Amadoum Vinicia officiera comme quatrième arbitre et la Béninoise Nafissatou Yakini comme arbitre remplaçante.

Le staff de l'assistance vidéo comprend la Tunisienne Dorsaf Ganouati en tant qu'arbitre assistante vidéo (VAR), avec l'aide du Marocain Zakaria Bachtaoui et de Letitia Antonella Viana, tandis que la Sénégalaise Fatou Diaye assurera la fonction d'observatrice des arbitres.

Shahenda El-Maghraby écrit une nouvelle page de l'histoire de l'arbitrage, en devenant la première arbitre égyptienne et arabe à diriger une finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine depuis la création de la compétition, signant ainsi un exploit sans précédent pour l'arbitrage féminin égyptien et arabe.