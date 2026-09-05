Après la défaite face au Real Betis (1-0) au stade de La Cartuja, hier vendredi en Liga, et dans le climat de tension manifeste qui régnait, l'entraîneur des Merengues, José Mourinho, a tenu à respecter la routine habituelle d'après-match en saluant ses joueurs ainsi que ceux de l'adversaire.

Mais un moment a attiré l'attention. Lorsque le technicien portugais est arrivé devant Vinicius Junior, le Brésilien lui a d'abord tendu la main, mais alors que Mourinho semblait vouloir lui dire quelque chose, l'attaquant a poursuivi son chemin sans s'arrêter, écourtant ainsi la poignée de main.

Un geste bref, mais suffisamment marquant pour se répandre largement sur les réseaux sociaux, où beaucoup y ont vu l'expression d'une froideur à l'égard de l'entraîneur, selon le journal « Sport »catalan.

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Les images captées depuis les tribunes ne permettent pas de déterminer avec précision ce qui s'est dit entre eux. Mais il semble que Mourinho ait adressé quelques mots au Brésilien, tandis que Vinicius a poursuivi son chemin après ce premier contact, sans rester pour discuter avec son manager.

Il pourrait s'agir d'une simple réaction, née de la frustration après la défaite, mais la scène a pris une plus grande importance en raison du contexte entourant les deux parties.

En effet, Mourinho a été l'un des plus fervents défenseurs publics de Vinicius depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid. Après la victoire contre l'Espanyol lors de la première journée, le technicien portugais avait défendu le joueur face aux frictions qu'avait connues la rencontre, déclarant : « Vinicius n'est pas un saint, mais ce qu'on lui fait subir est excessif », et il avait comparé ce qu'il endure à du « harcèlement ».

C'est pourquoi le geste paraît d'autant plus intéressant, selon « Sport », car Vinicius lui-même a été l'acteur d'une scène de ce type avec Mourinho, alors même que l'entraîneur a répété depuis le début de la saison qu'il comprend le caractère du Brésilien et que tout le monde doit le soutenir et le protéger.

L'épisode Alonso

Cette scène rappelle nécessairement un autre épisode impliquant Vinicius la saison dernière avec Xabi Alonso, bien qu'il ait été plus vif.

Lors du Clasico disputé en octobre 2025, le Brésilien avait quitté le terrain visiblement en colère après que l'entraîneur eut décidé de le remplacer, protestant par des gestes en se dirigeant vers la ligne de touche, avant de filer directement au vestiaire sans saluer Alonso.

Le geste de Vinicius, hier vendredi, pourrait n'être que le fruit de la tension et de la frustration après cette défaite douloureuse, mais après tout ce qui s'est passé avec le Brésilien la saison dernière, chacun de ses comportements est désormais sous surveillance, surtout lorsque l'entraîneur lui-même est partie prenante de la scène.

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