Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Malgré la colère et les démentis : quelques heures pour mettre fin à l'aventure de Malcom avec Al-Hilal

Malcom
Al Nasr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Brésil
Arabie saoudite

La star brésilienne proche du départ

Le Brésilien Malcom de Oliveira semble être sur le point de quitter les rangs d'Al-Hilal, dans l'une des plus grandes surprises de l'actuel mercato estival, le joueur étant proche de mettre un terme à son aventure avec « le Chef » pour rejoindre Al-Diriyah dans les prochaines heures, un mouvement inattendu à ce moment de la saison.

Ces développements viennent alimenter la controverse, d'autant qu'ils contredisent la position antérieure de Malcom au lendemain du match face à Al-Faisaly, lorsqu'il s'était emporté contre un journaliste qui l'avait interrogé sur les rumeurs de son départ, répondant : « Êtes-vous fou ? J'ai un contrat de longue durée avec le club, alors cessez de propager des rumeurs, s'il vous plaît », affirmant clairement à l'époque sa volonté de rester à Al-Hilal.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », Malcom s'apprête actuellement à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert au club d'Al-Diriyah, après que toutes les parties sont parvenues à un accord définitif concernant l'opération, le joueur devant signer un contrat portant sur les 3 prochaines saisons sportives.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Avant son départ attendu, Malcom a réussi à laisser une dernière empreinte sous le maillot d'Al-Hilal, en marquant un but dans les filets d'Al-Faisaly lors de la confrontation entre les deux équipes lors de la première journée de la Saudi Pro League, ce qui constitue sa dernière apparition marquante avant le début d'une nouvelle étape de sa carrière.

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

Durant sa période passée à Al-Hilal, l'ailier brésilien a réussi à afficher des chiffres remarquables, ayant disputé 139 matchs dans les différentes compétitions nationales et continentales, inscrivant 47 buts et délivrant 41 passes décisives.

Et si le départ de Malcom peut représenter une perte technique pour Al-Hilal, notamment après qu'il est devenu l'un des éléments influents de la ligne d'attaque et a contribué à remporter plusieurs titres, son transfert à Al-Diriyah pourrait en revanche se transformer en l'une des plus belles opérations du club récemment promu en Saudi Pro League, en attendant l'annonce officielle de la conclusion de l'accord dans les prochains jours.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google