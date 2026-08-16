Le Brésilien Malcom de Oliveira semble être sur le point de quitter les rangs d'Al-Hilal, dans l'une des plus grandes surprises de l'actuel mercato estival, le joueur étant proche de mettre un terme à son aventure avec « le Chef » pour rejoindre Al-Diriyah dans les prochaines heures, un mouvement inattendu à ce moment de la saison.

Ces développements viennent alimenter la controverse, d'autant qu'ils contredisent la position antérieure de Malcom au lendemain du match face à Al-Faisaly, lorsqu'il s'était emporté contre un journaliste qui l'avait interrogé sur les rumeurs de son départ, répondant : « Êtes-vous fou ? J'ai un contrat de longue durée avec le club, alors cessez de propager des rumeurs, s'il vous plaît », affirmant clairement à l'époque sa volonté de rester à Al-Hilal.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », Malcom s'apprête actuellement à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert au club d'Al-Diriyah, après que toutes les parties sont parvenues à un accord définitif concernant l'opération, le joueur devant signer un contrat portant sur les 3 prochaines saisons sportives.

Avant son départ attendu, Malcom a réussi à laisser une dernière empreinte sous le maillot d'Al-Hilal, en marquant un but dans les filets d'Al-Faisaly lors de la confrontation entre les deux équipes lors de la première journée de la Saudi Pro League, ce qui constitue sa dernière apparition marquante avant le début d'une nouvelle étape de sa carrière.

Durant sa période passée à Al-Hilal, l'ailier brésilien a réussi à afficher des chiffres remarquables, ayant disputé 139 matchs dans les différentes compétitions nationales et continentales, inscrivant 47 buts et délivrant 41 passes décisives.

Et si le départ de Malcom peut représenter une perte technique pour Al-Hilal, notamment après qu'il est devenu l'un des éléments influents de la ligne d'attaque et a contribué à remporter plusieurs titres, son transfert à Al-Diriyah pourrait en revanche se transformer en l'une des plus belles opérations du club récemment promu en Saudi Pro League, en attendant l'annonce officielle de la conclusion de l'accord dans les prochains jours.