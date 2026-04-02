Malgré la catastrophe en Bosnie... Barcelone reste déterminé et Bastoni réagit

De nombreux articles de presse ont récemment évoqué la volonté du FC Barcelone de recruter le défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni. Cependant, ce transfert a suscité une certaine polémique ces derniers temps, à la suite de la faute fatale commise par l'international italien face à la Bosnie-Herzégovine, qui a conduit à l'échec des Azzurri dans leur qualification pour la Coupe du monde 2026.

Mais le célèbre journaliste italien Matteo Moretto a déclaré que l'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, était très impressionné par les qualités de Bastoni et que le club catalan comptait bien conclure le transfert.

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Malgré tout, Barcelone fait face à un défi financier de taille, car le transfert ne pourra se concrétiser qu'après la vente de certains joueurs, afin de dégager les liquidités nécessaires.

Morito, journaliste au quotidien espagnol « Marca », a ajouté que Bastoni avait déjà accepté de rejoindre les Blaugrana, affirmant que le joueur n'était pas seulement ouvert à ce transfert, mais « très enthousiaste » à cette idée, puisqu'il négocie actuellement les détails de son contrat avec le club espagnol.

De son côté, la chaîne « Sky Sports » a indiqué que le prochain obstacle réside dans la nécessité de négocier avec l'Inter Milan, ce qui devrait avoir lieu prochainement.

Mais on estime que si le joueur informe son club de son désir de partir et qu'une offre de 60 millions d'euros, plus des variables, est présentée, la conclusion de la transaction sera possible.