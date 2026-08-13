Riyadh Season sera un nouveau sponsor officiel de la Supercoupe d'Espagne 2027, bien que les rencontres de la compétition ne soient pas organisées en Arabie saoudite.

Turki Al-Sheikh, président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite, a publié un communiqué sur son compte officiel du réseau « X », par lequel il a annoncé le sponsoring de la Supercoupe d'Espagne par Riyadh Season.

En vertu de cet accord, la société « Sela » assumera la responsabilité de la gestion des droits commerciaux et de l'exécution opérationnelle de la compétition, en collaboration avec les fédérations espagnole et turque de football.

Le communiqué a précisé que ce sponsoring représente un prolongement du rôle de Riyadh Season dans le soutien aux grands événements sportifs et le renforcement de sa présence internationale, à travers des partenariats qui l'associent aux plus prestigieuses institutions et compétitions sportives mondiales.

La Supercoupe d'Espagne 2027 se disputera avec la participation des clubs du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid et de la Real Sociedad, au stade olympique Atatürk, dans la ville d'Istanbul, en Turquie.

Ce sera la première fois que la Supercoupe d'Espagne se dispute en dehors de l'Arabie saoudite depuis 2021, Riyadh ayant accueilli les éditions 2022, 2023 et 2024, tandis que les deux dernières éditions se sont déroulées à Djeddah.