Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1079344634.jpgUPI Photo

Traduit par

Malgré des pertes de plusieurs millions, le Barça choque les Marocains avec une décision surprenante

LaLiga
FC Barcelone
Espagne
Maroc

Le FC Barcelone a pris la décision officielle de ne pas disputer le match amical qui lui avait été proposé dans la ville marocaine de Tanger, le 15 août.

La décision du Barça intervient dans le contexte de la situation complexe qui a suivi les événements malheureux survenus dans la ville de Ceuta, où plus de 70 000 citoyens marocains sont entrés de manière illégale dans la ville autonome.

Le FC Barcelone a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel : « Au vu de la situation d'incertitude et des circonstances actuelles, le club estime qu'il ne serait pas approprié de disputer cette rencontre. »

Le journal Mundo Deportivo a précisé : « Selon des sources proches de l'organisateur, les circonstances actuelles ne sont pas propices à la tenue du match amical, à la lumière des événements survenus à Ceuta la semaine dernière. »

Le FC Barcelone étudie la situation avec son entraîneur allemand Hansi Flick afin de déterminer s'il est possible d'organiser un autre match amical, pour que l'équipe puisse atteindre la préparation requise avant le début de son parcours en Liga.

Jeux d'amitié des clubs
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Le club catalan va perdre une somme estimée à environ 4,5 millions d'euros qu'il aurait perçue en contrepartie de la disputation du match amical au Maroc, mais il a préféré donner la priorité à la sécurité des joueurs et des membres du staff technique.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google