Le FC Barcelone a pris la décision officielle de ne pas disputer le match amical qui lui avait été proposé dans la ville marocaine de Tanger, le 15 août.

La décision du Barça intervient dans le contexte de la situation complexe qui a suivi les événements malheureux survenus dans la ville de Ceuta, où plus de 70 000 citoyens marocains sont entrés de manière illégale dans la ville autonome.

Le FC Barcelone a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel : « Au vu de la situation d'incertitude et des circonstances actuelles, le club estime qu'il ne serait pas approprié de disputer cette rencontre. »

Le journal Mundo Deportivo a précisé : « Selon des sources proches de l'organisateur, les circonstances actuelles ne sont pas propices à la tenue du match amical, à la lumière des événements survenus à Ceuta la semaine dernière. »

Le FC Barcelone étudie la situation avec son entraîneur allemand Hansi Flick afin de déterminer s'il est possible d'organiser un autre match amical, pour que l'équipe puisse atteindre la préparation requise avant le début de son parcours en Liga.

Le club catalan va perdre une somme estimée à environ 4,5 millions d'euros qu'il aurait perçue en contrepartie de la disputation du match amical au Maroc, mais il a préféré donner la priorité à la sécurité des joueurs et des membres du staff technique.