Donyell Malen jouerait un rôle actif dans un éventuel transfert de Julian Brandt à l’AS Rome. Le milieu offensif du Borussia Dortmund est en tête de liste des priorités du club italien, qui cherche cet été à renforcer la créativité de son attaque.

Âgé de 30 ans et en fin de contrat à Dortmund, l’international allemand représente une opportunité majeure sur le marché des transferts. La Roma étudie actuellement les modalités de son arrivée dans la capitale italienne.

Un tel transfert pourrait aussi sceller des retrouvailles avec Malen : le duo a formé pendant des années une paire de choc à Dortmund, inscrivant 73 buts et délivrant 62 passes décisives en trois saisons et demie.

Selon des informations précédentes, l’ancien directeur sportif de la Roma, Frédéric Massara, s’était déjà renseigné en mars sur l’intérêt de Brandt, lequel aurait manifesté son ouverture à un transfert en Serie A.

Bien que le club ait depuis changé de direction sportive et attendu l’arrivée de Tony D’Amico au poste de directeur technique, l’intérêt de Brandt pour un départ vers la capitale italienne demeure intact.

Selon le Corriere dello Sport, Malen aurait contacté personnellement son ancien coéquipier peu avant son départ pour le stage de préparation de l’équipe nationale afin de savoir s’il était intéressé par l’idée de rejouer ensemble à Rome.

La réponse de l’international allemand (48 sélections) aurait été favorable. Brandt est séduit par la perspective de disputer la Ligue des champions et de découvrir la Serie A.

Selon les informations disponibles, Brandt réclamerait un salaire annuel d’environ quatre millions d’euros, une exigence financière que l’AS Roma serait en mesure de satisfaire.