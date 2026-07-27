Maldini quitte déjà son poste en Italie après seize (!) jours

Paolo Maldini a déjà quitté son poste de directeur technique de la Fédération italienne de football (FIGC). Leonardo, qui était lié à la fédération en tant que conseiller, s’en va également. Le nouveau projet technique au sein de la FIGC prend ainsi déjà fin après seulement seize jours.

Maldini avait été nommé plus tôt ce mois-ci par le président Giovanni Malagò pour diriger la recherche d’un nouveau sélectionneur, après le départ de Gennaro Gattuso. Avec Leonardo, il s’est notamment entretenu avec Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, avant qu’Andrea Pirlo ne s’impose comme le principal candidat.

Cette nomination a toutefois capoté au tout dernier moment. Pirlo s’est révélé être ambassadeur de l’entreprise russe de paris Fonbet, ce qui a non seulement soulevé des questions éthiques, mais aussi entraîné des problèmes juridiques. En Italie, la publicité pour les jeux d’argent est interdite, ce qui a poussé la FIGC à renoncer à la venue de l’ancien international.

Selon les médias italiens, cette décision a provoqué une grave rupture de confiance entre Maldini, Leonardo et la fédération. Malagò n’a en outre apporté aucun soutien public à son directeur technique. Lorsque le ministre des Sports Andrea Abodi a critiqué la gestion de la FIGC, Malagò a répondu qu’il fallait se demander « qui s’était ridiculisé », semblant ainsi faire implicitement porter la responsabilité à Maldini.

Après l’échec du dossier Pirlo, Maldini et Leonardo auraient ensuite proposé Thiago Motta comme nouveau sélectionneur. Malagò s’en est toutefois tenu à sa préférence pour Roberto Mancini, tandis qu’Antonio Conte reste également une option. Ces visions divergentes ont créé une situation ingérable.

Les médias italiens rapportent que Maldini a alors décidé de présenter sa démission, avant que Leonardo ne fasse de même. La FIGC perd ainsi d’un seul coup les deux dirigeants qui avaient été présentés il y a un peu plus de deux semaines comme les architectes d’une nouvelle ère pour la sélection nationale.

La recherche d’un nouveau sélectionneur repart donc de zéro. Selon les médias nationaux, Roberto Mancini reste le principal candidat pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra . Giorgio Chiellini est entre-temps cité comme possible nouveau directeur technique, tandis que le nom de Thiago Motta est passé au second plan après les départs de Maldini et Leonardo.

La FIGC doit désormais décider si elle nomme d’abord un nouveau directeur technique ou si elle désigne directement un nouveau sélectionneur.