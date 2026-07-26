Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne, pourrait envisager de renoncer à son poste en cas d'échec de la nomination d'Andrea Pirlo comme sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Le journal « La Gazzetta dello Sport » rapporte que Maldini est depuis toujours réputé pour son caractère fort et déterminé, ce qu'il a prouvé à maintes reprises tout au long de sa carrière, sur le terrain comme en dehors.

Après l'échec de la tentative de recrutement de Pep Guardiola, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo n'avaient proposé qu'un seul nom pour relancer la sélection italienne : celui de Pirlo.

Alors que l'annonce officielle semblait imminente, l'affaire a pris une tournure politique, en raison des liens de Pirlo avec la société de paris russe « Fonbet ».

La relation de Pirlo avec l'homme d'affaires russe Sergueï Lomakine a par ailleurs ouvert ce qui s'apparente à une affaire nationale, une question difficile à contourner.

Le journal souligne : « Ce scénario, Paolo Maldini n'y était assurément pas préparé, car la polémique soulevée au cours des dernières heures l'a laissé dans un état de stupeur. »

Si Maldini devait garantir les compétences de Pirlo sur le plan technique, ce qui relève entièrement de ses responsabilités, il se retrouve désormais contraint de justifier son choix face à un monde qui lui est totalement étranger : celui de la politique.

L'idée qui a commencé à s'insinuer dans l'esprit de beaucoup, et peut-être aussi dans celui de Maldini, est que le rejet politique de Pirlo pourrait n'être qu'un prétexte pour contourner la décision prise par le directeur technique de la Fédération italienne de football.