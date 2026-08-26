Alors que le transfert de Julian Álvarez paraît impossible, le célèbre expert Julio Maldonado, dit « Maldini », a dévoilé la solution miracle au sein même du Barça, une solution qui pourrait éviter au club de se lancer sur le marché fou des attaquants.

Le Barça poursuit sa quête acharnée pour recruter un buteur pur, plaçant l'Argentin Julian Álvarez en tête de ses priorités. Mais l'Atlético Madrid refuse catégoriquement d'ouvrir la porte aux négociations avec son rival catalan, ce qui a provoqué de vives tensions dans la relation entre le club et le joueur et conduit le dossier dans une impasse.

Face à ce blocage, des sources proches ont confirmé que les Blaugrana ne disposent pas d'un plan de rechange clair sur le marché. Si des noms comme Lautaro Martínez et même l'Allemand Nicolò Tresoldi ont été évoqués, la confiance reste grande dans l'effectif actuel, renforcé par les recrues Adama et Gordon.

Raphinha, le nouveau numéro 9 ?

La grande surprise a été lancée par le commentateur de la chaîne Movistar+ et de l'émission « El Partidazo de la COPE », Maldini, qui a affirmé que le Barça n'avait pas besoin de recruter le moindre attaquant si le transfert de Julian échouait.

Dans son analyse pour le journal espagnol « Sport », Maldini a déclaré : « Je pense que Raphinha serait le numéro 9 si le Barça ne recrute aucun autre joueur. Le Barça ne peut pas s'offrir Kane ou Julian, mais Raphinha possède une hargne qui fait de lui le premier défenseur à presser l'adversaire, et il multiplie les mouvements sans ballon. »

Maldini estime que les difficultés économiques et sportives rendent difficile de trouver un attaquant capable de faire la différence immédiatement, tandis que le Brésilien s'impose comme une solution interne déjà éprouvée durant la préparation, capable de s'adapter aux idées de l'entraîneur Hansi Flick grâce à sa capacité à mener un pressing haut, à effectuer des courses incessantes dans le dos des défenseurs et à participer à la construction du jeu.

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Concernant les autres options, Maldini a estimé que l'Allemand Nicolò Tresoldi (22 ans) représentait une option différente, dans le style de Luuk de Jong, déclarant : « C'est un attaquant de très haut niveau. Je recruterais un buteur pur pour des minutes bien précises, capable de marquer sur des centres. »