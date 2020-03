Malang Sarr : « Dolberg ? C'est un tueur, il est froid »

Malang Sarr, le défenseur de Nice, s'est exprimé après la victoire face à Monaco. Il évoque Kasper Dolberg.

Mené au score par dans le derby azuréen samedi soir, Nice a su renverser l'ASM grâce à Kasper Dolberg, buteur à l'heure de jeu (59e), avant de d' offrir la victoire aux Aiglons, sur un doublé en fin de match (90e).

Malang Sarr a décrypté le phénomène Kasper Dolberg et l'a félicité au terme du match dans des propos relayés par l'AFP :

« Il le mérite, parce qu'il travaille comme un fou. Il ne touche pas beaucoup de ballons sur certains matches. Là, il est récompensé. On sait qu'il n'a pas besoin de 50 ballons dans la surface pour la mettre au fond. Il l'a prouvé encore une fois, félicitations à lui. C'est un tueur, il est froid. Quand il marque, il est froid. Quand il joue, il est froid. Il est plein de sang-froid et, à son âge, être capable d'avoir cette qualité... Il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans le monde qui le peuvent. On est content de l'avoir avec nous. », a confié Sarr dans des propos relayés par l'AFP.