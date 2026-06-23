Malagò : « Le sélectionneur ? Il pourrait même être étranger. Pour le poste de directeur technique, on pourrait envisager Maldini et Baggio. »

Dans La Repubblica, le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malagò, a tracé les grandes lignes de la future Nazionale. Au sujet du sélectionneur : « Mancini ? Je ne l’ai pas encore contacté et aucun club ne s’y est opposé. Le prochain sélectionneur devra faire preuve d’enthousiasme et adhérer immédiatement au projet. L’aspect financier sera un sujet important, mais il faudra faire preuve d’une disponibilité maximale. Nous n’examinons pas uniquement des profils italiens. »





Pour le poste de directeur technique, il privilégie un ancien joueur : « Je cherche un ex-footballeur pour ce rôle ; j’ai déjà échangé avec plusieurs d’entre eux : Maldini, Buffon, Del Piero et Baggio. Mais je n’ai encore rien arrêté. »