Mal en point, le FC Barcelone va annuler un prêt

Le FC Barcelone serait en train de travailler sur le départ de la star prêtée Yusuf Demir avant la fenêtre de transfert de janvier.

Demir a rejoint le Barça sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance du Rapid Wien cet été, et la transaction était assortie d'une option d'achat de 10 millions d'euros.

Depuis, le jeune homme de 18 ans n'a fait que six apparitions en Liga pour le Barca, et non seulement les géants catalans n'ont pas activé son option d'achat, mais ils sont prêts à mettre fin à son prêt de manière anticipée.

Selon Sport, le Barca a déjà dit à Demir qu'il était le bienvenu pour trouver un nouveau club, et il semble qu'il va changer de club de prêt dans la fenêtre de janvier.

Selon le rapport, le Borussia Dortmund, l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen sont tous très intéressés et se disputent la signature de l'ailier.

Barcelone essaie d'améliorer sa marge salariale avant la fenêtre de janvier et se débarrasser de Demir - malgré le fait qu'il ne rapporte pas beaucoup - est un bon point de départ, surtout avec l'émergence d'Ez Abde et la récupération d'Ousmane Dembélé.