Majorque - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Majorque vs FC Barcelone

Comment regarder le match de La Liga entre Real Majorque et Barcelone, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Barcelone est desespéré à l'idée de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire en La Liga lorsqu'ils affronteront Real Majorque au Estadi Mallorca Son Moix mardi.

Les hommes de Hansi Flick ont subi une défaite 1-2 à domicile contre Las Palmas. Et avec ce revers, les Blaugrana n'ont plus qu'un point d'avance sur le Real Madrid, deuxième au classement, tandis que Majorque aborde le match après deux victoires consécutives contre Las Palmas et Valence. L'équipe catalane est tenue de se rebiffer pour ne pas gâcher l'excellente entame de parcours qu'il avait réalisée cette saison.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder la partie, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Majorque - Barça ?

La rencontre entre Majorque et le Barça sera à suivre ce mardi 03 décembre à partir de 19h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Estadi Mallorca Son Moix

Le match de La Liga entre le Real Mallorca et Barcelone se jouera à l'Estadi Mallorca Son Moix à Palma de Mallorca, en Espagne.

Il débutera à 19h, heure française.

Info des équipes & effectifs

Infos de l'équipe de Real Mallorca

Les locaux joueront sans les blessés Toni Lato, Ivan Cuellar, Takuma Asano et Jose Copete, mais Vedat Muriqi est de retour après une suspension.

Dani Rodriguez devra laisser sa place car Muruqi est prêt à s'associer avec Cycle Larin en attaque, avec Robert Navarro et Sergi Darder en soutien depuis les ailes.

Manu Morlanes et Samu Costa seront chargés de mener le milieu de terrain.

Infos de l'équipe de Barcelone

Flick devra composer sans Ansu Fati, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo et Marc-Andre ter Stegen, tandis que Marc Casado revient de sa suspension.

Alejandro Balde est douteux après avoir subi un coup lors du match contre Las Palmas, mais des joueurs comme Lamine Yamal et Dani Olmo pourraient être en lice pour débuter ce mardi.

Les formes des deux équipes

Confrontations antérieures

Classement