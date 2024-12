La lune de miel de Hansi Flick est terminée : Comment la bulle de Barcelone a éclaté alors que l'avance en Liga sur le Real Madrid a fondu en un temps record

Le Barça a pris 9 points d'avance après avoir gagné El Clasico, mais son avance n'est plus que d'un point et un match de plus disputé.

Le 26 octobre, Lamine Yamal a admis que lui et ses coéquipiers de Barcelone se considéraient comme "la meilleure équipe du monde". On pouvait facilement comprendre pourquoi. Au moment de sa révélation, Yamal se tenait à l'intérieur du Santiago Bernabeu, où le Barça venait d'écraser le Real Madrid 4-0. Et ce, seulement trois jours après avoir battu le Bayern Munich 4-1 à Montjuic. Il y avait une assurance chez l'équipe de Hansi Flick ; aucune équipe en Europe ne jouait avec une telle confiance en soi. "Nous avons prouvé que nous pouvions battre n'importe qui," a fièrement déclaré le lauréat du trophée Kopa. Cela reste toujours le cas, mais, pour l'instant, le Barça semble également capable de perdre contre n'importe qui. Après avoir pris neuf points d'avance sur Madrid en battant les rivaux régionaux de l'Espanyol, la semaine suivant le Clasico, le matelas des Blaugrana a été réduit à un point après une série de mauvais résultats contre des équipes de milieu de tableau. L'article continue ci-dessous Alors, la bulle du Barça a-t-elle éclaté ? La lune de miel d'Hansi en Catalogne est-elle terminée ? Ou est-ce juste une période difficile pour les Blaugrana ?