"Mais c'est qui ce type ? " Quand Cr7 se prend pour Conor McGregor

Quand Cr7 se prend pour Conor McGregor avec la fameuse phrase culte de l'Irlandais...

Cristiano Ronaldo a réagi violemment à l'affirmation de Fabio Paim, ancien joueur de l'académie du Sporting.

Paim, ancien pensionnaire du Sporting CP, a récemment déclaré dans un podcast animé par PT Clipes qu'il méritait au moins l'un des cinq Ballons d'Or de Ronaldo. Il a également affirmé que s'il avait ne serait-ce que la moitié du cerveau de la superstar portugaise, il serait à égalité avec lui et Lionel Messi en termes d'accomplissements professionnels.

Ces propos n'ont pas été bien accueillis par la star d'Al-Nassr, âgée de 38 ans, qui a posté un commentaire virulent sur la vidéo publiée sur la page Instagram de PT Clips.

Ronaldo a écrit : "Wtf. Qui est ce type ?"

Une réponse qui n'est pas sans rappeler celle de la star de l'UFC Conor McGregor à la conférence de presse de l'UFC 205, lorsqu'il s'était fendu d'un "Mais c'est qui ce putain de mec ?", après avoir été interpellé par le combattant Jeremy Stephens.

S'exprimant sur le podcast, Paim a déclaré : "Cristiano Ronaldo devrait m'offrir un de ses Ballons d'Or. Je suis allé au Sporting à l'âge de sept ans, j'y ai grandi. J'y ai grandi. Ce furent des années de gloire où j'ai gagné tout ce que j'ai pu. Je n'ai pas atteint ce que j'aurais pu atteindre, mais j'ai marqué une génération. Si les gens n'oublient pas, c'est parce que je les ai marqués.

"J'ai dit quand j'étais heureux que je pensais que Cristiano Ronaldo pouvait m'offrir un Ballon d'Or. Mais c'était avec humilité. Si j'avais la moitié de la tête de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu'il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or qu'il a gagné. Peut-être que l'un d'entre eux serait le mien".